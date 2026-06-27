Judecătoria Baia Mare a admis pe fond cererea de liberare condiționată formulată de fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, condamnat la 5 ani de închisoare pentru luare de mită. Decizia vine în contextul în care acesta a fost condamnat, în primă instanță, și la 2 ani de închisoare pentru trecerea frauduloasă a frontierei, în dosarul deschis după fuga sa din țară.

Hotărârea de liberare condiționată a fost pronunțată în condițiile în care noua condamnare nu este definitivă și se află în faza de apel.

La data de 4 iunie 2026, Tribunalul Baia Mare l-a condamnat pe Cătălin Cherecheș la 2 ani de închisoare pentru trecerea frauduloasă a frontierei și fals privind identitatea, pedeapsă care a fost contopită cu cea anterioară de 5 ani.

În motivarea deciziei de liberare condiționată, judecătoarea Anamaria Goron de la Judecătoria Baia Mare a reținut că inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la soluționarea definitivă a dosarului aflat în apel.

Din documentele instanței reiese că fostul primar a executat 1.332 de zile din pedeapsa de 5 ani, dintr-un total de 1.826 de zile. Această perioadă include:

-799 de zile executate efectiv în detenție; -353 de zile de arest preventiv și arest la domiciliu; -268 de zile considerate câștigate prin muncă; -12 zile compensatorii pentru condiții de detenție.

Pentru acordarea liberării condiționate era necesară executarea a două treimi din pedeapsă, prag pe care instanța a stabilit că acesta îl îndeplinește.

Dacă ar fi fost luată în calcul și noua condamnare de 2 ani, perioada totală de executat ar fi ajuns la 2.312 zile, iar pragul de două treimi ar fi fost atins ulterior, potrivit calculelor prezentate în dosar.

În cadrul ședinței, procurorul a susținut că instanța ar trebui să țină cont și de noua condamnare, chiar dacă aceasta nu este definitivă, arătând că faptele pentru care Cherecheș a fost condamnat sunt concurente cu pedeapsa aflată în executare și descriu un grad de pericol social ridicat.

Apărarea a arătat că noul dosar nu are o hotărâre definitivă, iar prezumția de nevinovăție trebuie respectată până la soluționarea definitivă a cauzei.

Instanța a reținut că analiza condițiilor de liberare condiționată trebuie raportată la comportamentul persoanei condamnate pe durata executării pedepsei și la îndeplinirea fracției prevăzute de lege.

Judecătorul a arătat că, potrivit evaluărilor din penitenciar, deținutul a participat la programe educaționale, sociale și de reintegrare, a fost recompensat de mai multe ori și a obținut rezultate bune la activitățile desfășurate.

În motivare se mai arată că persoana condamnată nu este recidivistă, iar riscul de reiterare a comportamentului infracțional a fost evaluat ca scăzut în raport cu datele existente la dosar.

Separat, Tribunalul Baia Mare a stabilit că fostul primar a părăsit România înainte de pronunțarea definitivă a condamnării pentru corupție, folosind o identitate falsă și un plan de evadare pus în aplicare cu sprijinul mai multor persoane.

Potrivit instanței, acesta ar fi părăsit țara prin punctul de frontieră Petea, ajungând ulterior în Ungaria și apoi în Germania, unde a fost localizat și adus în țară pentru executarea pedepsei. Hotărârea Judecătoriei Baia Mare privind liberarea condiționată nu este definitivă și poate fi contestată de procurori.