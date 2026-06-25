Verdict radical dat de oficialii FIFA. Țara care a fost scoasă din joc

Fotbalul din Nepal traversează un moment critic după ce forul mondial a decis să intervină radical în organizarea internă. FIFA a suspendat oficial joi Federaţia nepaleză de fotbal (ANFA), iar în centrul acestei decizii s-ar afla ingerinţa Consiliul naţional al sportului din Nepal în procesul electoral al federaţiei, informează L'Equipe.

Măsura drastică vine ca o reacție directă la tensiunile politice și administrative care au blocat activitatea fotbalistică din această țară, lăsând instituția fără o conducere legitimă în acest moment.

Hotărârea luată la nivel înalt are un impact devastator asupra activității sportive din regiune, suspendarea fiind aplicată pe o perioadă nedeterminată. În urma acestei decizii, federaţia nepaleză îşi pierde toate drepturile de membru, „cu efect imediat şi până la o nouă notificare”.

Deși decizia a fost pusă deja în aplicare de urgență, ea urmează să parcurgă și ultimii pași administrativi în cadrul forului internațional. Această suspendare a fost decisă de Biroul Consiliului FIFA şi, prin urmare, trebuie confirmată de Consiliul FIFA la următoarea sa şedinţă.

Printre consecinţele acestei decizii, ANFA nu mai poate participa la competiţiile organizate de FIFA sau la Congresul organizaţiei. Acest lucru înseamnă o izolare completă a echipelor naționale și a cluburilor nepaleze de pe scena internațională.

Problemele administrative din Nepal nu sunt noi, ci reprezintă apogeul unui conflict de durată între autoritățile statului și oficialii din fotbal. Decizia FIFA vine în contextul crizei de guvernanţă a fotbalului nepalez. Consiliul naţional al sportului din Nepal (NSC) suspendase timp de trei luni la nivel naţional ANFA, la începutul acestui an, înainte de a-şi revoca decizia. Este vorba despre voinţa ANFA de a organiza alegeri pentru preşedinţia sa mai devreme decât era planificat şi fără acordul CNS, care a decis ulterior să suspende federaţia.

Preşedintele ANFA a dorit să organizeze alegeri anticipate, cu 5 luni înainte de sfârşitul mandatului său, ceea ce a provocat proteste în cadrul federaţiei, determinând CNS să acţioneze.

Forul mondial de la Zürich este recunoscut pentru toleranța zero pe care o are față de implicarea guvernelor în managementul fotbalului local. Intervenţia externă din partea unei terţe părţi este motivul care a determinat FIFA să ia această decizie. CNS nu recunoaşte procesul electoral anticipat, iar FIFA nu doreşte să vadă interferenţe în alegerile reprezentanţilor săi.

Blocajul total a lăsat federația într-un vid legislativ periculos, exact în momentul în care vechea conducere și-a pierdut atribuțiile oficiale. Conflictul dintre CNS şi ANFA a făcut ca în cele din urmă să nu se fi organizate niciun fel de alegeri pentru preşedinţia Federaţiei nepaleze, lăsând fotbalul local într-o situaţie incertă. Din 19 iunie, mandatul de patru ani al actualului preşedinte, Pankaj Bikram Nembang, s-a încheiat.