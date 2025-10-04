Vedete, manele și femei provocatoare: ce ascunde ringul RXF

Galele RXF (Real Extreme Fighting) s-au transformat, de la înființarea organizației în 2012, într-un fenomen al sporturilor de contact din România, potrivit imaginilor de pe rețelele de socializare.

Ceea ce a început ca o inițiativă modestă, cu primele evenimente organizate într-un local din Brașov, a crescut rapid, ajungând să atragă mii de fani în fiecare oraș unde se organizează – Brașov, Sibiu, București, Cluj, Galați, Craiova, Botoșani, Târgoviște, Piatra-Neamț, Constanța sau Drobeta-Turnu Severin.

Până acum, RXF a organizat peste 40 de gale, iar succesul lor a fost amplificat de parteneriate internaționale cu organizații precum Brave CF din Orientul Mijlociu și Magnum FC MMA din Italia, aducând un flux constant de noi participanți și spectatori pasionați.

Fondatorul RXF, Sebastian Vieru, nu anticipa impactul imens pe care primele gale l-ar avea asupra publicului român. Observând că românii răspund pozitiv la evenimentele cu lupte și show-uri spectaculoase, Vieru a inițiat un parteneriat cu Federația Română de Kempo, permițând organizarea de gale pentru amatori.

Acestea au devenit o rampă de lansare pentru sportivii care urmau să participe ulterior în galele profesioniste, consolidând astfel RXF ca lider pe piața MMA din România.

RXF nu este doar despre lupte în ring. Evenimentele organizate de această organizație au devenit adevărate spectacole de divertisment, atrăgând vedete din showbiz, manele, artiști și influenceri.

Galele RXF sunt adesea controversate, iar unele ediții au stârnit vii discuții pe TikTok din cauza scenelor provocatoare: femei complet dezbrăcate care intră în ring în patru labe, lupte între femei fără pregătire profesională, prezența sportivilor însoțiți simultan de soții și amante sau apariții cu ținute extrem de provocatoare și numeroase operații estetice evidente.

Pe lângă controverse, gala RXF reușește să combine spectacolul cu performanța sportivă. Organizația deține nouă divizii pe greutăți, șapte masculine și două feminine, iar luptele sunt arbitrate de profesioniști renumiți, precum Herb Dean, Sebastian Hălmăgean, Scott Manhardt, Cătălin Oțelea și Stelian Gheorghe, pentru a asigura respectarea regulilor și siguranța participanților.

Evenimentele RXF au atras de-a lungul timpului nume cunoscute din muzică și social media, printre care Zanni, Gheboasa, Andrew Tate, Alex Bodi, Bogdan Mocanu sau What’s Up. Și mulți concurenți de la insula Iubirii participă la aceste gale. La eveniment sunt chemați cei mai buni DJ care pun melodii în top și întrețin suspansul. În general, concurenții își fac intrarea în ring pe manele.

Pentru cei care nu pot fi prezenți la fața locului, RXF oferă transmisiuni live prin aplicația RXF Live, disponibilă pe Android, iPhone și Huawei. Gala 43 a fost prima disponibilă prin sistem pay-per-view, la 10 euro, marcând o premieră pentru organizație.

De asemenea, meciuri și clipuri de promovare pot fi urmărite pe YouTube și TikTok, unde atmosfera intensă și momentele controversate au atras milioane de vizualizări.

RXF nu se adresează doar sportivilor profesioniști. Organizația a lansat și competiția #RXFSlap, unde concurenții se confruntă într-un format inedit: „singura competiție unde obrazul gros este necesar”. Participarea se face online, prin videoclipuri virale pe TikTok, iar premiile sunt substanțiale – 10.000 de euro pentru câștigător și 3.000 pentru locul doi.