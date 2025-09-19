Monden

Vedete internaționale cucerite de România. Vor să își cumpere casă aici

Comentează știrea
Vedete internaționale cucerite de România. Vor să își cumpere casă aiciRomânia. Sursa foto Pixabay
Din cuprinsul articolului

România a reușit să atragă atenția multor vedete internaționale, nu doar prin peisajele sale spectaculoase sau tradițiile autentice, ci și prin ospitalitatea oamenilor și farmecul localităților istorice.

De la monarhi la staruri de la Hollywood, mulți dintre cei mai cunoscuți oameni din lume și-au exprimat admirația pentru țara noastră și s-au implicat activ în proiecte locale, potrivit declarațiilor sale.

Regele Charles, legătură specială cu România

Regele Charles al III-lea are o legătură specială cu România, în special cu Transilvania. Începând cu 1998, când a vizitat pentru prima dată țara noastră, monarhul britanic a devenit un susținător activ al conservării patrimoniului și tradițiilor românești.

A investit semnificativ în dezvoltarea agroturismului în satele transilvănene, fiind proprietar al mai multor imobile în localități precum Viscri, Valea Zălanului și Micloșoara.

Tentativă de asasinat politic în SUA. Ținta: guvernatoarea din New Hampshire
Tentativă de asasinat politic în SUA. Ținta: guvernatoarea din New Hampshire
Când ar trebui făcut vaccinul antigripal. Medic: Infecțiile virale apar și în cazul celor vaccinați
Când ar trebui făcut vaccinul antigripal. Medic: Infecțiile virale apar și în cazul celor vaccinați

În timpul vizitelor sale, Regele Charles a exprimat adesea aprecierea față de frumusețea naturală și culturală a României, declarând: „Țară de glorii, țară de dor”.

Vedete internaționale fascinate de România

Celebrul actor american Nicolas Cage a fost atât de impresionat de România încât a intenționat să cumpere un teren în apropiere de Cluj-Napoca pentru a construi o casă. Deși planurile sale s-au schimbat ulterior, Cage a rămas legat de țara noastră prin fiul său, Weston, care a fost căsătorit cu o scenaristă de origine română.

Nicolas Cage

Nicolas Cage. Sursa foto Dreamstime

Actorul Kevin Costner a vizitat România pentru filmări și a fost profund impresionat de locurile istorice și de ospitalitatea localnicilor. De asemenea, Costner a susținut un concert în România alături de trupa sa, Kevin Costner & Modern West, demonstrându-și aprecierea față de cultura muzicală românească.

Van Damme, o prezență constantă în România

Celebrul actor de filme de acțiune Jean-Claude Van Damme a vizitat România de mai multe ori, atât pentru filmări, cât și pentru a participa la evenimente sociale. Recent, a fost surprins la o petrecere în București, ascultând manele, demonstrând astfel o latură mai puțin cunoscută a personalității sale și o conexiune cu cultura locală.

Van Damme cu manelistul Dani Mocanu

Van Damme cu manelistul Dani Mocanu. Sursa foto Instagram

Artistul de origine libaneză Faydee a colaborat cu artiști români precum Antonia și Alina Eremia, iar piesele sale au fost difuzate frecvent în România. Faydee a declarat că România este una dintre puținele țări în care se poate bucura de muzica sa, apreciind publicul român pentru energia și entuziasmul său.

Bloggeri străini care au lăudat România

Și mulți bloggeri faimoși din străinătate au fost fascinați de România. Lauren Juliff, o bloggeriță din Marea Britanie, a vizitat România și a fost profund impresionată de peisajele montane și de atmosfera medievală a orașelor precum Brașov și Sighișoara. Ea a descris experiența ca fiind una dintre cele mai memorabile din călătoriile sale.

Brașov,

Sursa foto: 130808082 © Emicristea | Dreamstime.com

„România a fost una dintre cele mai frumoase țări pe care le-am vizitat. Peisajele montane, orașele medievale și oamenii prietenoși m-au făcut să mă simt ca acasă.”

Cuplul de bloggeri din Noua Zeelandă, Terry și Maura, au realizat un road trip de o lună prin România, vizitând orașe precum Brașov, Sibiu și Sighișoara. Ei au fost impresionați de frumusețea naturală a țării și de ospitalitatea localnicilor.

„Am iubit fiecare moment petrecut în România. De la drumurile montane spectaculoase la orașele medievale, totul a fost de neuitat.”

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:23 - Tentativă de asasinat politic în SUA. Ținta: guvernatoarea din New Hampshire
07:14 - Când ar trebui făcut vaccinul antigripal. Medic: Infecțiile virale apar și în cazul celor vaccinați
07:03 - Piața imobiliară din România, unică în UE. Dar se va schimba
06:54 - Vedete internaționale cucerite de România. Vor să își cumpere casă aici
06:45 - Ciocnirea a două găuri negre, măsurată pentru prima data de cercetători
06:34 - Prognoza meteo, 19 septembrie. Temperaturi neobișnuit de ridicate pentru finalul lunii septembrie. Ploi slabe în unel...

HAI România!

Politica pe mâna proștilor. Hai LIVE cu Turcescu
Politica pe mâna proștilor. Hai LIVE cu Turcescu
Crin Antonescu, LIVE!
Crin Antonescu, LIVE!
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona

Proiecte speciale