Despre Vasile Șeicaru și muzica lui folk, cu mesaj social profund, s-a scris extrem de rar. La fel de rar este difuzat la radiourile naționale desi, în concertele sale, în public sunt foarte mulți tineri care îi fredonează melodiile. „La adio, tu”, „Actorul” sau „Imposibila nuntă”, toate pe versuri de Adrian Păunescu, sunt cântece ce au traversat generații și vor rezista timpului.

La festivalurile în vogă la acest moment, muzica folk nu și-a găsit locul. Poate artiștii sunt prea bătrâni, septuagenari, iar la noi nu sunt admiși în show-uri la această vârstă decât cântăreți străini.

Vasile Șeicaru, dispărut prea devreme de pe scene

Despre Vasile Șeicaru am găsit, cu ajutorul Google, o știre în Libertatea, publicată în decembrie 2024. Avusese un concert în Făgăraș, după care s-a intersectat, la Sinaia, cu Ducu Bertzi, aflat în drum tot spre Făgăraș.

Un an mai târziu, tot în decembrie, într-un articol mai amplu, publicația retetesivedete.ro readuce în atenție excepționalele melodii compuse de Vasile Șeicaru pe versurile tot atât de excepționale ale poetului Adrian Păunescu.

Aici poate fi vizonat video cu Vasile Șeicaru și Fuego, interpretând „Actorul” în anul 2023

Poveștirile lui Șeicaru despre perioada Cenaclul Flacăra sunt mereu savurate. A fost cea mai marcantă activitate culturală din anii 80, perioada comunistă. Adrian Păunescu scria versurile în autocarul cu care mergeau în turneu, în microbuz, în camere de hotel, pe stadioane și în corturile ce li se puneau la dispoziție pe stadioane.

Istoria compunerii melodiei „La adio, tu” este rămasă ca definitorie a colaborării celor doi. Vasile Șeicaru spunea că este unul dintre momentele pe care nu le va uita niciodată. Adrian Păunescu l-a bulversat atunci total.

Păunescu a scris refrenul celebrei piese în doar câteva minute

Linia melodică a cântecului „La adio, tu” era deja pregătită, dar refrenul lipsea. Înainte de un concert la Sala Sporturilor din Brașov, cu doar câteva minute înainte de intrarea pe scenă, Adrian Păunescu a creat versurile pe loc.

„La Adio, linia melodică era gata și nu găseam refrenul. Și în 1983 când am făcut Revelionul la Brașov, iar a doua zi aveam concert la Sala Sporturilor, lume foarte multă și trebuia să venim cu crenguțe de brad și să cântăm. Făceam joc de gleznă, pentru că la noi se intra într-o ordine pe care o stabilea Păunescu.

Piesa a fost lansată fără repetiții, iar publicul a rezonat imediat. Acest lucru subliniază nu doar spontaneitatea creativă a lui Adrian Păunescu, ci și profunzimea sa poetică, capabilă să atingă sufletele oamenilor. Era un poet vizionar, care putea compune sub presiune extremă, transformând momente efemere în opere nemuritoare”, a spus Vasile Șeicaru într-un interviu mai vechi.

Vasile Șeicaru: „Așa a luat naștere piesa asta de care nu scap nici acum”

Ce a urmat pe scenă a fost show-ul total pentru a cuceri publicul, deși Șeicaru era temător că nu repetase niciodată versurile refrenului.

„S-a terminat cu regia, a intrat și a spus Păunescu: Bun venit! Am făcut Revelionul la voi și vom face cum facem noi de obicei. Refrenul a fost scris acum, în culise și o să cântăm. Eu mă gândeam, ce fac, nu am repetat…

Am cântat-o, am început cu refrenul. Așa s-a lansat piesa, lumea a preluat refrenul imediat, au cântat toți și așa a luat naștere piesa asta de care nu scap nici acum în concertele mele”, a povestit Vasile Șeicaru.

Adrian Păunescu „trăiește” mai mult pe Facebook

Poetul Adrian Păunescu a fost omagiat de familie și de cititorii de pe Facebook. Ieri, 20 iulie, ar fi împlinit 83 de ani.

Pe o pagină special creată pentru opera literară a lui Adrian Păunescu, dar și pentru amintirile din Cenaclul Flacăra, fanii poetului au postat mesaje și poeziile care i-au marcat.

Fiica poetului, Ana-Maria Păunescu, a postat câteva cuvinte: „În curte, râsete de copii. Alexandra împlinește azi 10 ani. În casă, o lumânare care arde pentru tata. 83 de ani ar fi împlinit tot azi.

20 iulie. Ziua care unește”.

Andrei Păunescu, fiul care i-a stat alături în toate turneele Cenaclului Flacăra și continua să-i adune în festival, a marcat momentul de ieri cu o fotografie de la ultima aniversare a tatălui.

Tata - ultima aniversare împreună: 20 iulie 2010. Adrian Păunescu, la 67 de ani, și Andrei Paunescu.