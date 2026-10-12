Varza murată la butoi este nelipsită din pregătirile pentru Crăciun, fiind ingredientul de bază pentru sarmalele care ajung pe mesele românilor de sărbători. Multe gospodine păstrează rețeta tradițională, iar în unele zone ale țării adaugă sfeclă roșie și câteva gutui în butoi, pentru ca varza să capete o culoare aparte și o aromă deosebită. Rețeta este potrivită pentru cei care vor să pregătească murături pentru iarnă, folosind ingrediente simple și o metodă tradițională de conservare.

Pentru un butoi de aproximativ 30 de litri, ai nevoie de:

10-12 verze albe, de mărime potrivită, în funcție de dimensiunea butoiului;

2 sfecle roșii medii;

2-3 gutui;

aproximativ 10-12 litri de apă, în funcție de cât lichid este necesar pentru a acoperi varza;

sare neiodată pentru murături, în proporția de aproximativ 30-40 g la un litru de apă;

1-2 rădăcini de hrean, opțional;

câteva crenguțe de mărar uscat;

1 linguriță de boabe de piper, opțional;

câteva boabe de muștar, opțional.

Cantitatea de apă depinde de forma și dimensiunea verzelor, precum și de capacitatea butoiului. Important este ca saramura să acopere complet ingredientele.

Alege verze albe, sănătoase, cu frunze ferme și căpățâni potrivite pentru murat. Îndepărtează frunzele exterioare deteriorate și spală verzele sub un jet de apă.

Crestează cotorul sau scobește-l ușor, pentru ca saramura să pătrundă mai bine în interior. Dacă verzele sunt prea mari pentru butoi, poți îndepărta câteva frunze exterioare, fără să desfaci complet căpățânile.

Spală sfecla roșie, curăț-o de coajă și taie-o în felii sau rondele groase. Aceasta va elibera treptat culoarea în saramură, oferind verzei o nuanță roz-roșiatică.

Spală bine gutuile, îndepărtează eventualele zone lovite și taie-le în sferturi sau felii groase. Nu este obligatoriu să le cureți de coajă, dacă sunt sănătoase și bine spălate. Gutuile vor contribui la aroma murăturilor, fără să acopere gustul specific al verzei.

Spală bine butoiul și verifică dacă este potrivit pentru contactul cu alimentele. Pe fundul acestuia, așază câteva crenguțe de mărar uscat și, dacă dorești, bucăți de hrean.

Pune verzele în butoi cât mai compact, cu cotoarele orientate în sus sau lateral, în funcție de spațiul disponibil. Distribuie printre ele feliile de sfeclă roșie și bucățile de gutuie, astfel încât aromele și culoarea să se răspândească uniform.

Adaugă, după preferință, boabe de piper și semințe de muștar.

Dizolvă sarea neiodată în apă potabilă, folosind aproximativ 30-40 de grame de sare pentru fiecare litru de apă. Amestecă până când sarea se dizolvă complet.

Toarnă saramura peste verze, până când toate ingredientele sunt acoperite. Dacă este nevoie, așază deasupra un grătar sau o greutate alimentară curată, pentru a menține verzele sub nivelul lichidului.

Este important ca varza să rămână scufundată în saramură pe toată durata fermentării.

Păstrează butoiul într-un loc curat, ferit de lumina directă a soarelui, la o temperatură moderată. Fermentarea începe de regulă în primele zile, iar procesul poate dura aproximativ 3-6 săptămâni, în funcție de temperatură, dimensiunea verzelor și concentrația saramurii.

Verifică periodic nivelul lichidului și completează, dacă este necesar, cu saramură preparată în aceeași proporție. Nu folosi apă simplă pentru completare, deoarece aceasta poate modifica concentrația de sare.

În cazul în care butoiul este prevăzut cu un sistem de evacuare a gazelor, folosește-l conform instrucțiunilor. Varza trebuie verificată regulat, iar orice semn de mucegai sau miros neobișnuit impune prudență; nu gusta produsul pentru a verifica dacă este sigur.

Pentru un rezultat reușit, alege sfeclă roșie proaspătă și gutui bine coapte, fără porțiuni alterate. Sfecla contribuie la culoarea intensă a saramurii, iar gutuile oferă o aromă fructată, discretă.

Un alt detaliu important este cantitatea de sare. O saramură prea slabă poate favoriza alterarea, în timp ce excesul de sare poate încetini fermentarea și poate face varza prea sărată. Folosește un cântar pentru a măsura sarea și menține ingredientele complet scufundate.

După ce fermentarea s-a încheiat, mută butoiul într-un spațiu mai rece, pentru a încetini procesul. Varza murată cu sfeclă roșie și gutui poate fi folosită la sarmale, salate sau ca garnitură pentru preparatele din carne.