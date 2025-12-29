Vântul puternic a pus la grea încercare serviciile de urgență. Peste 80 de intervenții în toată Republica Moldova

Republica Moldova. Rafalele puternice de vânt din ultimele ore au generat zeci de situații de risc în mai multe localități din Republica Moldova, mobilizând salvatorii și pompierii pentru intervenții de urgență. Potrivit datelor oficiale, echipele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au desfășurat peste 80 de misiuni de lichidare a consecințelor provocate de intensificarea vântului, cele mai frecvente intervenții fiind pentru înlăturarea copacilor doborâți la pământ.

În municipiul Chișinău, salvatorii au intervenit în opt cazuri, unde arbori au fost doborâți de vânt în curțile blocurilor locative sau pe carosabil, punând în pericol circulația pietonilor și a transportului rutier. Totodată, pompierii au fost solicitați în mai multe localități din aproape 20 de raioane ale țării, unde copaci au căzut peste firele electrice sau au blocat trasee naționale.

Pericolele au fost înlăturate în timp util, iar circulația pe drumurile afectate a fost deblocată, anunță IGSU.

Pe lângă copacii doborâți, salvatorii au intervenit în cinci situații de risc generate de obiecte aflate la înălțime. În orașul Durlești, municipiul Chișinău, a fost fixată o sticlă care atârna la geamul unei terase și risca să cadă. De asemenea, pe strada Nicolae Costin din capitală, câteva plăci de beton s-au desprins de la etajul 11 al unui bloc locativ, acestea servind drept parapet al balconului comun. Salvatorii au verificat structura și au asigurat zona pentru a preveni accidentele.

În orașul Comrat, rafalele de vânt au smuls și deteriorat parțial aproximativ 100 de metri pătrați de acoperiș din țiglă metalică al unui bloc locativ cu trei niveluri. Salvatorii au intervenit pentru înlăturarea elementelor instabile, iar zona a fost îngrădită cu bandă de protecție.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că, luni, 29 decembrie, pe întreg teritoriul țării se menține Cod galben de intensificări ale vântului, cu rafale ce pot atinge 15–20 m/s. În acest context, IGSU îndeamnă cetățenii să evite atingerea cablurilor electrice căzute, să fie prudenți în apropierea copacilor și a construcțiilor avariate și să supravegheze atent copiii.

În situații de risc sau urgență, populația este îndemnată să apeleze numărul unic 112.