Politica Vanghelie profețește o nouă anulare a alegerilor. Pe ce se bazează







Marian Vanghelie este convins că alegerile prezidențiale din mai vor fi anulate. Potrivit fostului edil al Sectorului 5, politicienii ar trebui să deschidă urgent un canal de comunicare cu Washingtonul. În caz contrar, România ar putea intra într-o criză.

Marian Vanghelie, despre alegerile prezidențiale

„Eu cred că alegerile se anulează! Țineți minte ce vă spun! Și doi la mână, vă spun că alegerile nu vor fi recunoscute! Vom intra într-o criză economică atât de mare încât nimeni nu va mai da încredere României”, a spus Vanghelie în emisiunea lui Dan Diaconescu.

După anularea primului tur, Marian Vanghelie și-a arătat susținerea pentru Călin Georgescu și a lansat critici la adresa judecătorilor constituționali.

Fostul primar afirmă că România ar trebui să respecte modelul de democrație cerut de Casa Albă, iar actualii lideri politici ar trebui să reia de urgență legătura cu Washingtonul.

„Astăzi, singurii care vorbesc despre principii și democrație sunt americanii, indiferent de numele lor, fie că sunt Vance, Trump sau alții. Toți aceștia vorbesc despre democrație. De ce vorbesc americanii despre democrație? Pentru că le-a trecut glonțul chiar pe la ureche… și le-a intrat și-n ureche, ca să facem o glumă serioasă, și au văzut că nu așa merge, dar tot au câștigat!”, a adăugat el.

Marian Vanghelie susține că aleșii ar trebui să își îndrepte atenția către „ o forță care vrea coerență”.

„Mi se pare corect să fiu atent și să mă îndrept către o forță care vrea coerență, vrea logică. Eu, când am fost în America, am mers la Departamentul de Stat. Nu am fost singur, am luat oameni din sindicate, de la Parlamentul European, am luat și din presă. Vă spun un singur lucru. Știți ce mi-a spus «adjunctul» de la Departamentul de Stat? Mi-a spus clar: «Noi nu vă cerem să nu negociați cu Rusia, noi vă cerem să nu ne vindeți!». Faptul că noi acum, una-două, înjurăm, înjurăm, înjurăm…”, a mai spus el.

O cale de comunicare cu Trump, soluția pentru viitorul României

Mai mult, fostul edil a avertizat că Trump ar putea retrage toată investiția de la Deveselu.

„Măi, eu le zic la băieții ăștia că Trump e hotărât, dacă nu găsește soluții de comunicare serioase, să ia toată investiția de la Deveselu, să retragă tot! E hotărât! Dacă ăștia nu înțeleg ce trebuie să aibă un dialog serios, pe bază de principii și de democrație, și ei cred în continuare că pot să câștige alegerile cu japca, nu funcționează așa cu Trump” , a mai spus fostul primar.

Vanghelie, în război cu judecătorii constituționali, după anularea primului tur

După anularea alegerilor din 2024, fostul edil a declarat că judecătorii constituționali s-ar fi abătut de la norme. În opinia sa, o parte dintre ei ar fi fost șantajați.

„Acești cinci judecători de la Curtea Constituțională, unii au fost rugați, la unii li s-au promis anumite lucruri în continuare, iar unii au fost șantajați. Și eu, pentru acest lucru, în următoarea perioadă, analizez cu niște oameni care știu Constituția României foarte bine, sunt constituționaliști de profesie, și analizăm exact toate hotărârile pe care le-a dat Curtea Constituțională”, declara el.