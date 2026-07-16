Vicepreședintele SUA, JD Vance, a făcut noi declarații despre Jeffrey Epstein în podcastul lui Joe Rogan. El susține că Epstein avea conexiuni la cele mai înalte niveluri ale serviciilor de informații americane și israeliene, precizând însă că nu există dovezi documentate.

În dialogul cu Joe Rogan, vicepreședintele SUA a insistat că este convins că există aspecte neelucidate în cazul Jeffrey Epstein, chiar dacă admite că nu dispune de dovezi care să le confirme recrutarea sau colaborarea sa.

„Voi merge în mormânt convins că există o poveste nespusă acolo, dar nu o pot demonstra. Vă garantez că nu există vreun document pe care să îl ascund și care să dovedească asta”, a declarat Vance.

El a spus că a încercat să distingă între informațiile reale și teoriile conspirației care circulă de ani de zile în jurul cazului Epstein.

Unul dintre cele mai neobișnuite puncte ale discuției a fost legătura pe care Vance a făcut-o între moartea lui Jeffrey Epstein și ceea ce el a numit sfârșitul unei perioade de „cenzură academică”.

Vicepreședintele a afirmat că, în opinia sa, în perioada 2019–2020 universitățile americane au atins un nivel maxim al autocenzurii. „Oamenii refuzau să publice studii medicale pentru că rezultatele puteau avea implicații rasiale nedorite, iar profesori își pierdeau locurile de muncă pentru motive ideologice”, a spus Vance.

Acesta a susținut că Epstein finanța numeroși oameni de știință și că avea conexiuni importante atât în mediul academic, cât și în companii din zona rețelelor sociale.

„Când a murit, parcă acea epocă a cenzurii a început să se destrame. Nu era conectat doar cu lumea academică, ci și cu marile companii din social media. Era un om care îi cunoștea pe toți”, a afirmat vicepreședintele american.

Vance nu a prezentat dovezi că moartea lui Epstein ar fi avut vreo legătură cu schimbările pe care le descrie și a formulat aceste afirmații ca interpretare personală.

Joe Rogan l-a întrebat direct dacă scopul influenței exercitate de Epstein asupra mediului universitar ar putea avea legătură cu activitatea unor servicii de informații. „Cei mai mulți cred că era Mossad”, a spus Rogan.

JD Vance a răspuns: „Da. Mossad sau CIA ori un alt stat profund, fie din America, Israel, altă țară sau o combinație dintre ele.”

Vicepreședintele a continuat afirmând că, în opinia sa, Jeffrey Epstein avea „în mod clar” conexiuni cu persoane aflate la cele mai înalte niveluri ale serviciilor de informații americane și israeliene.

Totuși, el a precizat imediat că nu a găsit documente care să demonstreze o relație instituțională directă.

„Am întrebat dacă există documente care să lege direct pe Jeffrey Epstein de serviciile noastre de informații sau de ale altcuiva. Răspunsul este nu. Dar dacă asemenea documente au existat vreodată, nu cred că ar mai exista în 2026.”, spune Vance.

Cu alte cuvinte, aceste afirmații reflectă opinia exprimată de Vance în podcast și nu au fost însoțite de dovezi documentare prezentate public.

Vicepreședintele a remarcat că influența lui Epstein depășea granițele politice. În Statele Unite ale Americii, acesta avea contacte atât în Partidul Republican, cât și în Partidul Democrat. În Israel, însă, Vance a afirmat că relațiile lui Epstein păreau concentrate în zona politică de stânga.

„În America avea prieteni republicani și democrați. În Israel părea mult mai conectat cu zona de centru-stânga decât cu dreapta. Nu știu ce înseamnă asta”, a spus vicepreședintele.

JD Vance consideră că perioada cea mai puțin cunoscută din activitatea lui Jeffrey Epstein rămâne intervalul dintre anii 1990 și 2007, înainte ca acesta să fie cercetat penal pentru prima dată.

Potrivit vicepreședintelui SUA, atunci Epstein se afla la apogeul influenței sale, iar tocmai acea perioadă este insuficient documentată.

El a susținut în podcastul lui Joe Rogan că anchetele oficiale s-au concentrat aproape exclusiv asupra acuzațiilor privind exploatarea sexuală a minorilor și nu au analizat întreaga rețea de relații și influență construită de Epstein.

Până în prezent, autoritățile americane nu au făcut publice dovezi care să demonstreze că Jeffrey Epstein a fost agent al Mossadului, al CIA-ului sau al unui alt serviciu de informații.