Valeriu Iftime vrea să plece din PNL. Șeful CJ Botoșani spune că are oferte de la alte partide

Scena politică din Botoșani ar putea intra într-o nouă etapă de instabilitate, după ce Valeriu Iftime, liderul Consiliului Județean și șeful organizației județene a PNL, a declarat public că este curtat de alte formațiuni politice și nu exclude o plecare din partidul sub sigla căruia a câștigat alegerile.

Valeriu Iftime a intrat în PNL în februarie anul trecut și a obținut, câteva luni mai târziu, o victorie categorică la nivel local, reușind să câștige Consiliul Județean și sprijinul a peste 90% dintre primarii din județ. Cu toate acestea, relația sa cu conducerea centrală a partidului s-a deteriorat rapid, mai ales după alegerile interne din toamnă, când nu a fost inclus în structurile naționale și i s-a cerut retragerea din competiție.

Potrivit relatărilor din presa locală, momentul respectiv a fost perceput de Valeriu Iftime drept un sabotaj politic, iar distanțarea față de linia centrală a liberalilor a devenit tot mai evidentă.

Invitat într-o emisiune la postul Tele M, Valeriu Iftime a făcut o declarație tranșantă, arătând că nu este interesat de validări simbolice sau de jocuri interne de partid și că este dispus să ia în calcul alte opțiuni politice.

„Eu îmi fac treaba mea. Eu sunt aici venit să îmi fac treaba mea. Nu ca să îmi dea cineva o diplomă la PNL, pentru că nu îmi trebuie. Numai că din fericire sau din păcate, sunt într-o zonă complet politică. Asta nu înseamnă că mă ajută cu ceva, credeți-mă. Am oferte să plec la alt partid, nu spun la care, unul, două, nu contează”, a declarat Valeriu Iftime la Tele M.

În ultima perioadă, Iftime susține că atât el, cât și companiile pe care le-a fondat, au fost ținta unor atacuri constante pe rețelele de socializare, venite din partea a doi influenceri. Unul dintre aceștia a folosit un limbaj extrem de dur, mai ales după ce Iftime s-a fotografiat alături de europarlamentarul liberal Rareș Bogdan. Tot în cadrul emisiunii de la Tele M, șeful CJ Botoșani a admis că bănuiește o implicare a unor liberali de la nivel central în aceste atacuri.

Declarația potrivit căreia este ofertat de alte partide a alimentat speculațiile privind o posibilă apropiere de USR. Suspiciunile nu sunt noi și au fost alimentate de mai multe decizii și gesturi politice din ultimul an.

Unul dintre cele mai discutate episoade a fost cedarea funcției de prefect către USR, deși postul era ocupat de liberalul Dan Nechifor. Iftime a justificat atunci această mutare prin nevoia de sprijin guvernamental pentru proiecte majore din județ, inclusiv finalizarea barajului de la Vârfu Câmpului, un proiect intens contestat de organizațiile de mediu.

Ulterior, fiul său, Șerban Iftime, a fost numit consilier onorific al președintelui României, Nicușor Dan, fondator al USR. Tot la Tele M, Valeriu Iftime a afirmat că și-a menținut candidatura la alegerile interne din PNL la solicitarea directă a actualului șef al statului, în pofida cererii de retragere formulate de Ilie Bolojan.

Acest episod a fost interpretat de unii lideri liberali drept o ingerință politică majoră și ar explica, potrivit surselor locale, reticența conducerii centrale față de Iftime.

În toamna anului 2023, la evenimentul „Topul firmelor”, organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani, instituție condusă atunci de Iftime, a participat Cătălin Drulă, la acel moment liderul USR. Prezența sa, facilitată de Raluca Curelariu, viitor prefect al județului, a fost o premieră absolută pentru acest eveniment și a atras atenția asupra relațiilor tot mai apropiate dintre Iftime și USR.

Valeriu Iftime a declarat în repetate rânduri că nu știe dacă apartenența la PNL l-a ajutat concret în activitatea administrativă și se descrie drept un om orientat spre rezultate, nu spre ideologie. Deși, în urmă cu doi ani, se declara liberal de lungă durată, acesta nu este nici în prezent președinte ales al organizației județene PNL Botoșani, ci numit.

Rămâne de văzut dacă PNL va reuși să își păstreze principalul vector electoral din județ sau dacă Valeriu Iftime va face pasul spre o altă formațiune, cel mai des vehiculată fiind USR. O astfel de mutare ar putea schimba radical echilibrul politic din Botoșani și ar lăsa organizația liberală locală într-o situație dificilă.

Dacă oferta invocată de Iftime nu vine din partea USR, alternativele ar putea include Forța Dreptei, PMP sau o formațiune politică aflată încă în fază de construcție.