Valentin Naumescu, anunț public: Nu sunt interesat de funcția de director al SRI

Profesorul de relații internaționale Valentin Naumescu a reacționat, printr-o postare pe Facebook, la apariția numelui său în scenariile privind o nominalizare pentru șefia Serviciului Român de Informații. Întrucât am fost primul jurnalist care am anunțat acum câteva zile că este luat în calcul pentru această funcție, public integral mesajul său. Mai ales că nominalizările par să fie deja o istorie care nu se mai termină. O tradiție cu specific românesc.

„Începând de acum două zile, în urma unui articol dintr-un ziar, câteva platforme media vehiculează numele meu… Eu nu am avut nicio discuție în acest sens cu nimeni și nu sunt interesat de această poziție”, a precizat Naumescu. Adăugând că nu înțelege originea și „scopul” persistenței acestor speculații.

Ce spune explicit și ce rezultă implicit. Mesajul are două teze clare: Dezmințire – nu a existat nicio discuție oficială sau informală privind funcția; Lipsă de interes – chiar dacă ar exista abordări viitoare, poziția nu îl atrage.

Mi se semnalează că, începând de acum două zile, în urma unui articol dintr-un ziar, câteva platforme media vehiculează numele meu în legătură cu o așa-zisă propunere de numire în funcția de director al SRI. Nu înțeleg nici de unde provine această vehiculare a numelui meu, care începe să aibă o anumită persistență în spațiul public, și nici care este scopul ei. În orice caz, menționez că eu nu am avut nicio discuție în acest sens cu nimeni și nu sunt interesat de această poziție.

Implicit, postarea suprimă unul dintre cele mai frecvente combustibile ale zvonurilor legate de nominalizarea noului director al SRI: ambiguitatea. Printr-un refuz fără echivoc, profesorul își reduce expunerea la interpretări. Și își protejează profilul public de o eventuală „testare pe surse”.

Din punct de vedere jurnalistic am avut confirmarea unor surse aflate la cel mai înalt nivel în structurile statului român. Dacă s-a discutat cu el, nu am de unde știi, deși o asemenea propunere nu este vehiculată inutil.

Directorul SRI este numit de Parlament, la propunerea președintelui României.

Profesional, Valentin Naumescu are un profil „hibrid” rar: academic validat și practician al politicii externe. Este profesor de relații internaționale la UBB, unde a construit cursuri și programe pe UE, NATO și securitate regională. A coordonat centre/think tank-uri care produc analize aplicate pentru decidenți. A trecut prin administrație pe poziții executive (inclusiv la MAE și într-o misiune consulară), ceea ce îi dă reflexul procedurilor, al coordonării interinstituționale și al lucrului cu informație sensibilă.

Publică constant cărți, studii și policy briefs și apare în media ca analist, cu abilitatea de a traduce dosare complicate (Marea Neagră, Rusia–Ucraina, relația transatlantică, energia) în opțiuni de politică publică.

Mesajul lui Valentin Naumescu, concis și lipsit de echivoc, taie scurt un firul speculațiilor în ceea ce privește persoana sa.