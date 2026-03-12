USR, un partid cu scor de sub 8%, aflat la butoane. „Sunt la toate ministerele de forță”

Robert Turcescu a discutat în podcastul pe care l-a moderat, azi, pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România cu Octavian Hoandră și Bogdan Comaroni. Acesta din urmă a ridicat problema implicării celor de la USR, la guvernare, în condițiile în care formațiunea politică are o susținere de vot extrem de scăzută. Și ar fi, conform sondajelor la un procent de sub 8%.

În schimb, după cum a remarcat jurnalistul, useriștii butonează din plin pe scena politică și conduc ministere foarte importante. „Pe ăștia de la USR, care sunt sub 8% acum, cine îi ține? Că sunt în toate ministeriile de forță, sunt peste tot. Deci este evident că răspunsul e că îi ține cineva.

Că îi ține acea structură, care reține pe români să iasă în stradă și acea structură care îi reține pe români să meargă la vot”, a spus Comaroni, care a continuat:

„Deci e aceeași combinație. prin care acest USR nenorocit a ajuns nu numai la putere, dar a ajuns în ministerile cheie, pentru că negocierile, iată, pe pământuri rare din Groenlanda să fac cu Oana Țoiu.

Astea cu negocieri militare și pe înzestrare se fac cu deșteptul ăsta, care are două facultăți, care aveau 300 de kilometri între ele, dar el se ducea la zi la ambele facultati. Și era între timp și om de afaceri, făcea afaceri, avea firme, era dezvoltator, a făcut schimburi de terenuri, a dat o pârloagă și a luat din alea intravilane.

Deci, ăsta e ministrul nostru al Apărării, la care dacă te uți, îți vine să fugi, n-ai ce să mai faci”, a mai afirmat jurnalistul.

Care îî bagă în categoria neomarxiștilor și pe Ilie Bolojan, premier ce administrează o catastrofă economică în România. „Aici pot fi băgați și neomarxiștii vopsiți. adică Bolojan de pildă. Situația este extraordinar de gravă suntem în a șasea lună de recesiune Ceea ce se cheamă că am trecut de la recesiune tehnică la recesiunea propriu-zisă.

Nici măcar specialiștii nu s-au așteptat ca ianuarie să fie atât de dramatic la vânzări, la mișcarea banilor pe piață, la firme, la tot. O scădere dramatică, se apreciază că anul ăsta nu e suficient, adică dacă s-ar opri recesiunea, nu ar fi suficient până la sfârșitul anului ca să existe o revenire, dar ea continuă. Ăștia sunt o gașcă care asasinează economic România”, a conchis Comaroni.