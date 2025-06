Următoarele ținte ale Rusiei: Moldova și România. Avertismentul lui Zelenski

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că planurile militare ale Rusiei vizează capturarea Odesei, urmată de avansarea către granițele cu Republica Moldova și România.

„Suntem din nou aici, în frumosul nostru oraș Odesa, care este o țintă pentru Rusia. Aceasta dorește să-l distrugă, așa cum a făcut cu numeroase orașe și sate din teritoriile ocupate. Planurile de război ale Rusiei indică Odesa ca o prioritate, iar apoi se îndreaptă spre granițele cu Moldova și România.

Este evident că avem nevoie de protecție acum, dar mai ales de garanții pe termen lung pentru a preveni repetarea acestor atacuri”, a afirmat Zelenski în cadrul celui de-al patrulea summit Ucraina-Europa de Sud-Est, desfășurat la Odesa.

La acest eveniment au participat și președintele României, Nicușor Dan, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Nicușor Dan, președintele României, a participat la Odesa la prima reuniune trilaterală la cel mai înalt nivel între România, Republica Moldova și Ucraina, în cadrul summitului Ucraina Europa de Sud-Est. El a discutat cu Zelenski și Sandu despre interconectările energetice și logistice, conectivitatea transfrontalieră, securitatea, combaterea amenințărilor hibride, precum și despre reconstrucție și consolidarea rezilienței.

Nicușor Dan a subliniat că această colaborare reflectă angajamentul ferm al celor trei țări de a întări stabilitatea și securitatea regiunii. Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a declarat că, atunci când Chișinăul, Kievul și Bucureștiul acționează împreună, pot construi mai mult decât infrastructură sau proiecte comune; pot oferi siguranță cetățenilor și speranță pentru un viitor pașnic. „La Odesa, am avut o întâlnire trilaterală cu președinții Ucrainei și României.

Țările din regiune s-au reunit pentru a-și arăta sprijinul ferm pentru Ucraina, care luptă nu doar pentru libertatea sa, ci și pentru pacea noastră comună. Am discutat despre cum ne putem consolida reziliența în fața amenințărilor externe”, a afirmat Sandu.

Ea a subliniat importanța interconectărilor energetice, a investițiilor strategice și a legăturilor economice care contribuie la unitatea și puterea regiunii. „Cooperarea regională poate fi un scut real pentru cetățenii noștri. Când acționăm împreună, putem oferi siguranță, speranță pentru un viitor pașnic și un drum clar spre o Europă unită, liberă și democratică”, a concluzionat Maia Sandu.

I had a good meeting with @sandumaiamd and @NicusorDanRO. This was our first time meeting like this, but I’m sure that in a trilateral format, we can achieve a lot for the security of the region and our countries.

We discussed many issues. The top priority is countering Russian… pic.twitter.com/W6FMYklQuZ

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 11, 2025