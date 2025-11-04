Prieten al prințului William, mort după ce a căzut de pe acoperișul unui hotel din Londra

Un prieten al prințului William a murit după ce a căzut de la o înălțime de 30 de metri de pe acoperișul unui hotel din vestul Londrei. Ben Duncan i-a cunoscut pe prinț și pe soția sa, Kate, la Universitatea St Andrews și se spune că făcea parte din „cercul lor restrâns”, potrivit mirror.co.uk.

Duncan a murit pe 30 octombrie, la vârsta de 45 de ani, după ce a căzut de pe acoperișul unei clădiri cu șapte etaje din West End. Poliția Metropolitană a fost trimisă la hotelul Trafalgar St James după ce a fost alertată cu privire la prezența unui „bărbat pe acoperiș”.

„Ofițerii au răspuns la apelurile de urgență privind un bărbat aflat pe acoperișul unei clădiri din Cockspur Street, Westminster, joi, 30 octombrie, la ora 23:02. Din păcate, bărbatul a căzut de la înălțime”, a spus un purtător de cuvânt, potrivit mirror.co.uk.

„În ciuda eforturilor depuse de serviciul de ambulanță din Londra, acesta a fost declarat mort la fața locului. Decesul său este neașteptat, dar nu suspect”, a mai adăugat purtătorul de cuvânt.

Duncan a devenit cunoscut după ce a participat în sezonul 11 al emisiunii Big Brother. A fost eliminat în ziua 52, într-o ediție câștigată de Josie Gibson. Ulterior, a mai apărut în producțiile Come Dine With Me, Ladette to Lady și Celebrity Coach Trip.

Pe lângă legăturile sale regale, Duncan era prieten cu Lord Peter Mandelson, Michael Portillo și designerul Nicky Haslam. Unul dintre prietenii săi, prezentatorul Mike Hollingsworth, i-a adus un omagiu vedetei din Big Brother.

Pe Facebook, el a scris: „Dragul meu prieten Benjamin (Ben) Duncan ne-a părăsit. A trăit ca Peter Pan – băiatul care nu a crescut niciodată. Va fi profund regretat de numeroșii săi prieteni, care au ajuns să-i iubească farmecul, umorul, râsul molipsitor și simțul înnăscut al stilulu”.

În 2010, înainte ca prințul William și Kate să se căsătorească, Duncan afirma că a fost printre primii care și-a dat seama că se întâmplă ceva între cei doi.

„Pentru că Will și Kate erau printre noi, aveam agenți de protecție regală care ne înconjurau. Știam că se înțelegeau bine și că se întâmpla ceva, dar i-am lăsat în pace să-și vadă de treaba lor”, spunea Duncan, la acea vreme.