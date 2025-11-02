International

Publicația Paris Match, găsită vinovată de încălcarea vieții private a familiei regale britanice

Kate și William. Sursă foto: Facebook
Prințul William și Kate Middleton au obținut o victorie juridică în Franța în fața revistei Paris Match, care a publicat fotografii și detalii ale vacanței lor particulare, încălcând astfel, conform deciziei instanței, dreptul familiei la viață privată.

Publicarea fotografiilor și acțiunea în justiție

Cuplul regal a declanșat proceduri de urgență în fața Tribunalului Judiciar de la Nanterre, în Franța, după ce revista Paris Match a publicat, în aprilie 2025, imagini realizate cu un teleobiectiv care îi surprindeau pe William, Kate și cei trei copii ai lor — Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis — în timpul unei vacanțe în Alpi.

Instanța a decis că revista a încălcat „respectul datorat vieții private” și „drepturile la imagine” ale familiei regale.

Decizia instanței și consecințele ei

Potrivit comunicatului oficial al Palatului Kensington:

„Înaltele Lor Înălțimi, Prințul și Prințesa de Wales, au avut succes în procedurile legale intentate în Franța împotriva proprietarului Paris Match, care a publicat un articol extrem de intruziv și fotografii realizate de paparazzi cu teleobiectiv ale vacanței lor private în Alpi, în aprilie.”

Decizia instanței a prevăzut publicarea unui aviz judiciar în cadrul revistei Paris Match, în care se recunoaște că articolul și fotografiile au încălcat viața privată a familiei.

Justiție

Justiție. Sursă foto: Freepik

Deși cuplul regal inițial solicita despăgubiri financiare, ei au ales să opteze pentru publicarea acestui aviz în locul unei compensații.

Contextul mai amplu și precedentele

Acesta este al doilea caz în Franța în care cuplul regal obține o victorie juridică pentru protejarea vieții private. În 2012, revista Closer, tot din Franța, publicase fotografii cu Kate topless într-o vilă privată; instanța fusese de partea familiei regale.

Palatul Kensington a subliniat că „în ciuda îndatoririlor lor publice ca membri ai Familiei Regale, copiii lor au dreptul la respectarea vieții private și a timpului petrecut în familie, fără interferențe și intruziuni ilegale.”

În declarația oficială se mai arată:

„Prințul și Prințesa de Wales se angajează să protejeze timpul lor privat în familie și să se asigure că copiii lor se pot dezvolta fără supraveghere și interferență excesivă. Ei nu vor ezita să ia măsurile necesare pentru a face respectate aceste limite.”

