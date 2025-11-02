Publicația Paris Match, găsită vinovată de încălcarea vieții private a familiei regale britanice

Prințul William și Kate Middleton au obținut o victorie juridică în Franța în fața revistei Paris Match, care a publicat fotografii și detalii ale vacanței lor particulare, încălcând astfel, conform deciziei instanței, dreptul familiei la viață privată.

Cuplul regal a declanșat proceduri de urgență în fața Tribunalului Judiciar de la Nanterre, în Franța, după ce revista Paris Match a publicat, în aprilie 2025, imagini realizate cu un teleobiectiv care îi surprindeau pe William, Kate și cei trei copii ai lor — Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis — în timpul unei vacanțe în Alpi.

Instanța a decis că revista a încălcat „respectul datorat vieții private” și „drepturile la imagine” ale familiei regale.

Potrivit comunicatului oficial al Palatului Kensington:

„Înaltele Lor Înălțimi, Prințul și Prințesa de Wales, au avut succes în procedurile legale intentate în Franța împotriva proprietarului Paris Match, care a publicat un articol extrem de intruziv și fotografii realizate de paparazzi cu teleobiectiv ale vacanței lor private în Alpi, în aprilie.”

Decizia instanței a prevăzut publicarea unui aviz judiciar în cadrul revistei Paris Match, în care se recunoaște că articolul și fotografiile au încălcat viața privată a familiei.

Deși cuplul regal inițial solicita despăgubiri financiare, ei au ales să opteze pentru publicarea acestui aviz în locul unei compensații.

Acesta este al doilea caz în Franța în care cuplul regal obține o victorie juridică pentru protejarea vieții private. În 2012, revista Closer, tot din Franța, publicase fotografii cu Kate topless într-o vilă privată; instanța fusese de partea familiei regale.

Palatul Kensington a subliniat că „în ciuda îndatoririlor lor publice ca membri ai Familiei Regale, copiii lor au dreptul la respectarea vieții private și a timpului petrecut în familie, fără interferențe și intruziuni ilegale.”

În declarația oficială se mai arată: