Kate Middleton, în căutarea echilibrului interior. Meditația, noul ei hobby regal

Kate Middleton. Sursă foto: Facebook/Kate Middleton
Prințesa de Wales, Kate Middleton, explorează o activitate surprinzătoare care o leagă simbolic de regretata regină Elisabeta a II-a.

Potrivit unui articol publicat în Daily Mail, artista britanic Chris Levine, cunoscut pentru portretele sale inovatoare ale monarhiei, a dezvăluit recent că îi oferă prințesei lecții de meditație.

„Cred că am spus prea mult!”, a declarat Levine pentru jurnalista Harriet Kean, confirmând discreția din jurul acestor întâlniri.

Legătura cu portretele reginei Elisabeta a II-a

Chris Levine este recunoscut pentru unul dintre cele mai cunoscute portrete ale reginei Elisabeta a II-a, realizat în 2004, la cererea autorităților din Insula Jersey, pentru a marca 800 de ani de loialitate față de Coroană.

Artistul, specializat în lucrări ce implică lumină și lasere, a surprins peste 8.000 de imagini ale monarhului în timpul a două ședințe foto, conform unei prezentări publicate de casa de licitații Barneby’s.

Portretul final, intitulat Equanimity, a fost ales personal de regină și a fost ulterior publicat pe coperta revistei Time. Totuși, o altă imagine din aceeași serie avea să devină mai cunoscută.

Fotografia în care regina apare cu ochii închiși, într-o postură relaxată și calmă, a primit titlul Lightness of Being și a fost descrisă de Levine ca având „o energie meditativă”.

Această imagine a fost inclusă recent pe coperta volumului Inner Light: The Portraiture of Chris Levine, publicat de editura Prestel.

„Câțiva ani mai târziu, privind din nou lucrările, mi-am spus: «Wow, aceasta are o forță aparte»”, a declarat artistul pentru HELLO! în 2024.

„Este cea mai evocatoare imagine regală realizată vreodată de un artist, și a devenit o lucrare istorică.”

Meditația, o nouă formă de echilibru

Levine a explicat că acea „energie meditativă” l-a inspirat să exploreze mai profund practica meditației — o activitate pe care, potrivit surselor, o împărtășește acum și cu Prințesa de Wales.

Practica meditației a fost descrisă de numeroase personalități publice drept benefică pentru reducerea stresului. Un studiu publicat în 2022 a indicat că meditația poate avea efecte similare cu tratamentele medicamentoase în reducerea anxietății.

Deși este o activitate nouă pentru Kate, ea este cunoscută pentru preocuparea față de sănătatea mentală și conexiunea cu natura. Prințesa a promovat de mai multe ori conceptul de „forest bathing” – o formă de relaxare prin contact direct cu mediul natural.

Elisabeth II portret Chris Levine

Regina Elisabeta II portret Chris Levine / sursa foto: captură video

În contextul tratamentului său oncologic din 2024, această legătură cu natura a dobândit un sens mai profund. Prima fotografie oficială publicată după anunțul diagnosticului o arăta sprijinindu-se de un copac, în Windsor.

Biografa regală Sally Bedell Smith a declarat pentru People:

„Acolo este ea, în natură, care a fortificat-o, privind în sus într-un semn de speranță și încurajare pentru toți.”

O practică prezentă și în familia regală

Meditația este o practică întâlnită și la alți membri ai familiei regale. În 2019, Prințul Harry a menționat că meditează zilnic pentru a-și gestiona anxietatea, în timp ce soția sa, Meghan Markle, a scris pe fostul său blog The Tig despre experiența personală cu meditația, afirmând:

„La început mi s-a părut dificilă, dar a devenit liniștea care mi-a schimbat viața.”

Astfel, interesul Prințesei de Wales pentru meditație pare să continue o tradiție a echilibrului interior și a reflecției personale, ilustrată de imaginea reginei Elisabeta a II-a surprinsă într-o clipă de calm — o imagine care a inspirat, la rândul ei, o nouă etapă de introspecție pentru următoarea generație regală.

