De la St Andrews la Palatul Buckingham. Drumul lui Kate Middleton spre logodna cu Prințul William

Povestea de viață în cuplu a Kate Middleton și a Prințului William – de la studenție la angajamentul regal – continuă să captiveze atenția.

Dorința tinerei Kate pentru o „nuntă de basm” și șansa de a trăi „fericită până la adânci bătrâneți” i-au adus porecla de „prințesă în așteptare” în perioada școlii.

În timp ce ambii începeau studiile la University of St Andrews în Scoția, în septembrie 2001, destinul lor a început să se lege — întâlnirea în căminul universitar, prietenia, și în cele din urmă, relația.

Kate şi William s-au cunoscut în septembrie 2001, când amândoi au început studiile la Universitatea St Andrews în Scoţia. Relatarea indică faptul că cei doi au luat loc în sala de mese unul lângă celălalt şi s-au apropiat rapid datorită interesului comun pentru schi.

În aceste momente formative, Kate deja nutrea visul unei nunţi de poveste, iar contextul universitar a facilitat întâlnirea cu viitorul său soț.

Sursele relevă că în timpul studenţiei Kate fusese supranumită „prințesa în așteptare” (în original „Princess in waiting”) pentru speranța ei de a trăi o poveste de basm.

La câteva luni după ce s-au apropiat la universitate, a început o relaţie „în toată regula”. Un moment-cheie a fost participarea lui Kate la un show de modă caritabil, în care a defilat într-o rochie transparentă – moment ce i-a atras atenţia lui William.

Conform relatărilor, el ar fi plătit aproximativ 200 £ pentru un loc în primul rând al spectacolului. Zvonurile despre noua lor relaţie s-au răspândit rapid pe campus, apoi în întreaga lume, iar Kate a devenit-brusc subiectul presei.

Aceste date marchează începutul public al relației lor, după ce iniţial fusese mai discretă.

Pe parcursul anilor ce au urmat — inclu­zând şi o scurtă separare în 2007 — s-a speculat intens dacă William va face pasul următor şi o va cere de soţie pe Kate.

În volumul „Kate, The Future Queen”, expertul regal Katie Nicholl notează că în timpul unei călătorii în Kenya, începutul lui octombrie 2010, Kate „a îndrăznit să spere că s-ar putea întoarce din Africa cu un inel pe deget”.

Însă, pe măsură ce vacanţa se apropia de final, „nu exista niciun semn al unei cereri” şi „inima lui Kate era grea”.

În acest interval, cuplul se afla într-un safari în regiunea Ishak Bin şi apoi la stațiunea Lewa – unde William a sponsorizat un rinocer cu buze cârlige cu 9 000 $. Între timp, nimic spectaculos din partea lui William nu anunţa un inel de logodnă.

Totuşi, spre surpriza lui Kate, tripul a avut o extensie secretă la cabana Il Ngwesi Lodge. În acel cadru liniştit, William s-a pus în genunchi şi i-a cerut lui Kate să-l ia de soț. I-a oferit un inel imediat recognoscibil – inelul pe care mama lui decedată, Princess Diana, l-a purtat: un safir ceylon oval de 12-carate înconjurat de 14 diamante.

În timpul interviului-anunț, William a declarat:

„L-am purtat cu mine în rucsac cam trei săptămâni înainte … literalmente nu-l lăsam din mână.”

Kate, pentru prima dată explicând momentul, a spus:

„A fost o surpriză totală când s-a întâmplat.”

El, la rândul său, a completat:

„A fost frumos. … Am făcut puţină planificare să îmi arăt latura romantică.”

Locația aleasă – cabana la poalele Muntelui Kenya – avea o semnificație specială pentru William, întrucât Africa fusese mereu „un loc foarte special în inima mea”.

„Şi când am decis unde ar fi cel mai potrivit să cer-o pe Catherine, nu mi-a venit în minte niciun loc mai potrivit decât Kenya…”

Astfel, logodna a avut loc în octombrie 2010 şi a fost anunţată oficial la 16 noiembrie 2010.

Inelul de logodnă al lui Kate – cel al Dianei – avea costul iniţial de 28.000 £ în 1981 şi este astăzi evaluat la peste 300.000 £. The Diamond Store Blog este alcătuit dintr-un safir ceylon (12 carate) şi 14 diamante, setate în aur alb de 18 carate.

William a explicat că alegerea acelui inel „a fost modalitatea mea de a mă asigura că mama nu ratează momentul de astăzi şi toată excitaţia, şi faptul că vom petrece restul vieţii împreună”.

Pentru Kate, alegerea inelului şi scena logodnei au reprezentat un pas major în viaţa personală şi publică — transformând-o din studentă într-o figură regală în devenire.

Anunţul oficial şi repercusiunile

La 16 noiembrie 2010, Palatul Clarence House a emis comunicatul:

„Prinţul de Wales este încântat să anunţe logodna Prinţului William cu domnişoara Catherine Middleton. Nunta va avea loc în primăvara sau vara anului 2011, la Londra. Vor fi anunţate mai multe detalii în timp util.”

În interviul acordat după anunţ, Kate a glumit: „a fost foarte romantic, există un romantic adevărat în el.”

Momentul a fost transmis la nivel global, marcând primul interviu public major pentru Kate şi consolidând atenţia media asupra relaţiei lor.

Dorința inițială a lui Kate de a trăi un final de poveste — simbolizată de epitetul „prinţesă în aşteptare” — se materializase. Relația începută la universitate, consolidată de experiențe comune precum schiatul şi viața de campus, a culminat cu logodna din Kenya.

În anul următor, 29 aprilie 2011, cuplul s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii grandioase la Westminster Abbey, marcând începutul noii vieți publice sub statut regal.

Această evoluţie relevă cum o prietenie universitară s-a transformat într-o relaţie de lungă durată, cu un traseu ce a implicat aşteptare, planificare şi finalizare într-o cerere surpriză într-un loc exotic.