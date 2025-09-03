Social Unul dintre cele mai masive sisteme stelare binare din Calea Lactee, descoperit de astronomi







O echipă de cercetători a analizat datele din arhiva Telescopului Spațial Hubble, completate cu observații recente, pentru a măsura cu exactitate un sistem stelar binar denumit NGC3603-A1. Prima stea are o masă de aproape 93 de ori mai mare decât cea a Soarelui, iar a doua ajunge la aproximativ 70 de mase solare. Împreună, formează unul dintre cele mai masive sisteme binare identificate până acum în Calea Lactee, potrivit studiului publicat în The Astrophysical Journal.

Ceea ce face acest sistem deosebit este viteza cu care cele două stele se mișcă pe orbită. Ele se învârt una în jurul celeilalte o dată la 3,8 zile, astfel că, într-un an terestru, reușesc aproape 100 de rotații complete. Distanța foarte mică dintre ele și masele uriașe creează o interacțiune intensă, prin care ambele stele sunt modificate, notează Phys.org.

Povestea a început în vara anului 2020, când Sarah Bodansky, pe atunci studentă la Colegiul Carleton din Statele Unite, lucra la Observatorul Lowell și a remarcat o anomalie în datele din arhiva Hubble.

Observația a avut un rol esențial, deoarece a arătat că obiectul considerat inițial o singură stea este, de fapt, un sistem binar. Acesta se află în roiul stelar NGC 3603, una dintre cele mai intense zone de formare a stelelor din galaxia noastră. Analiza a fost posibilă datorită clarității deosebite oferite de Telescopul Hubble. Roiul NGC 3603 se găsește la o distanță de aproximativ 25.000 de ani-lumină de Pământ.

Ambele stele din sistem au o masă și o energie atât de mare încât seamănă cu stelele Wolf-Rayet, cunoscute ca giganți aflați la finalul vieții, care își aruncă straturile exterioare prin vânturi stelare puternice. În cazul NGC 3603-A1, stelele sunt însă încă tinere, ceea ce arată că, în condiții extreme, stelele masive pot părea mai evoluate decât sunt în realitate.

Interacțiunea dintre cele două stele oferă indicii importante despre evoluția lor. Steaua mai mică pare să fi atras masă de la companionul mai mare, iar acest proces i-a crescut viteza de rotație.

Sistemele binare masive, precum NGC 3603-A1, pot deveni sursa găurilor negre binare, care în cele din urmă fuzionează și produc unde gravitaționale, detectate de cercetători începând din 2015. Studierea acestor relații stelare îi ajută pe astronomi să anticipeze unde și când ar putea avea loc asemenea coliziuni.