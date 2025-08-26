Social Ursa Major III, cel mai slab satelit al Căii Lactee, a pus astronomii pe gânduri







Ursa Major III, cunoscut și sub numele Unions 1 (UMa3/U1), este cel mai slab satelit al Căii Lactee și se află la peste 30.000 de ani-lumină distanță. Obiectul fantomatic care orbitează în jurul Căii Lactee a ridicat semne de întrebare astronomilor: este un roi stelar ținut laolaltă de o mai multe găuri negre ascunse sau o galaxie pitică dominată de materie întunecată.

Mult timp, satelitul Ursa Major III a fost considerat o galaxie pitică întunecată, cu un raport masă-luminozitate neobișnuit de mare, ceea ce sugera prezența materiei întunecate.

Noi cercetări arată însă că ar putea fi, de fapt, un roi stelar compact, menținut prin gravitație de un nucleu alcătuit din găuri negre și stele neutronice, potrivit unui comunicat al Universității din Bonn din Germania.

„Roiurile stelare întunecate se formează atunci când, de-a lungul a miliarde de ani, interacțiunile gravitaționale cu Calea Lactee îndepărtează straturile externe de stele dintr-un roi”, a explicat Hosein Haghi, coautor al studiului și cercetător la Universitatea din Bonn.

New evidence suggests that the dwarf galaxy Ursa Major III orbiting our Milky Way is actually a star cluster.https://t.co/SIn33niAEy — Astronomy Magazine (@AstronomyMag) August 20, 2025

După numeroase interacțiuni gravitaționale cu Calea Lactee, din Ursa Major III a rămas doar un nucleu compact și invizibil. Pentru că acest nucleu nu emite lumină, astronomii au presupus inițial că obiectul este dominat de materie întunecată.

Totuși, astronomii au folosit simulări pe calculator și date observaționale despre mișcarea orbitală și compoziția chimică a lui Ursa Major III. Cu ajutorul acestora, au reconstituit în detaliu interacțiunile gravitaționale ale mii de stele și au refăcut structura obiectului de-a lungul timpului.

Simulările indică faptul că un nucleu dens de găuri negre ar putea menține prin gravitație stelele rămase, fără a fi nevoie de materie întunecată, se precizează în comunicat menționat anterior.

„Munca noastră arată pentru prima dată că aceste obiecte sunt, cel mai probabil, roiuri stelare obișnuite. Rezultatele rezolvă un mister important al astrofizicii”, a spus Pavel Kroupa, coautor al studiului, citat de Space.com.

Chair dacă este o galaxie pitică sau un roi stelar, Ursa Major III oferă informații importante despre formarea și structura Căii Lactee, potrivit concluziilor publicate în revista Astrophysical Journal Letters.