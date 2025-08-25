Social Explozie cosmică veche de 12 miliarde de ani, observată de astronomi în prezent







Astronomii au observat o explozie cosmică uriașă produsă acum 12 miliarde de ani. Pentru acest studiu, care a fost publicat în Nature Astronomy, ei au folosit o nouă clasă de explozii, puțin înțeleasă în prezent, care îi poate ajuta să descifreze ciclul de viață și moarte al stelelor din Universul îndepărtat, potrivit Space.com.

Exploziile numite Fast X-ray Transients (FXT), descoperite recent, durează doar câteva minute, iar originea lor rămâne încă un mister. Folosind Telescopul Spațial Einstein Probe, care detectează raze X, cercetătorii au reușit să urmărească o astfel de explozie masivă, denumită EP240315A, până la sursa ei, după ce lumina a parcurs 12 miliarde de ani până să ajungă pe Pământ.

„Știam de existența acestor explozii de ceva vreme, dar abia acum, datorită misiunii Einstein Probe, putem să le localizăm aproape în timp real”, a spus Peter Jonker, cercetător la Universitatea Radboud (Țările de Jos).

FXT-urile se produc în galaxii aflate la miliarde de ani-lumină și pot dura de la câteva secunde până la câteva ore, ceea ce le face dificil de analizat în detaliu. Cercetătorii cred însă că aceste explozii apar atunci când stele masive se transformă în supernove și se prăbușesc, formând găuri negre.

„Acest eveniment este deosebit de interesant deoarece până recent descoperiserăm doar câteva FXT-uri, toate găsite în arhive vechi de observații. În momentul în care erau identificate, era deja prea târziu pentru a le observa în alte lungimi de undă și a afla mai multe despre cauza lor”, a completat Samantha Oates, cercetătoare la Universitatea din Lancaster (Anglia).

Pentru a analiza mai bine explozia EP240315A, cercetătorii au folosit rețeaua de telescoape optice ATLAS, telescopul VLT din Chile și Gran Telescopio Canarias din Spania.

Andrew Levan, cercetător la Universitatea Radboud, a explicat că explozia a avut loc atunci când Universul avea mai puțin de 10% din vârsta actuală, iar lumina ei a călătorit spre Pământ timp de 12 miliarde de ani. El a adăugat că, prin combinația dintre distanță și luminozitate, în doar câteva secunde s-a eliberat mai multă energie decât va produce Soarele în întreaga sa existență.

Puterea extremă a FXT-urilor și datele adunate din exploziile de radiație gamma (GRB) arată că cele două fenomene ar putea fi uneori legate. GRB-urile sunt considerate cele mai violente și intense explozii din Univers, apărute în urma morții stelelor masive și a formării găurilor negre. Spre deosebire de FXT-uri, ele sunt cercetate de aproape jumătate de secol, notează Space.com.

Analizând datele obținute cu telescopul VLT despre EP240315A, cercetătorii au descoperit că sursa exploziei era înconjurată de foarte puțin material și aproape lipsită de hidrogen. Acest element absoarbe lumina ultravioletă și îi blochează răspândirea prin cosmos. În urmă cu 12 miliarde de ani, când a avut loc explozia hidrogenul era ionizat de radiațiile ultraviolete.

„Observațiile noastre arată că aproximativ 10% din lumina ultravioletă emisă de galaxia gazdă a FXT-ului reușea să scape și să ionizeze Universul. Acesta este cel mai îndepărtat eveniment la care putem observa direct lumina scăpând din jurul stelelor. Galaxii de acest tip sunt, probabil, foarte importante pentru procesul de reionizare”, a declarat Andrea Saccardi, cercetător la CEA Saclay (Franța), potrivit Space.com.