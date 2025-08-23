Social Comoara din locuința incendiată. Secrete scoase la lumină după secole







O echipă de arheologi a descoperit peste 40 de monede și mai multe podoabe antice din metale prețioase în situl arheologic Histria,a anunțat Muzeul Național de Istorie a României. Artefactele provin dintr-o locuință incendiată în perioada romană, iar contextul descoperirii sugerează că obiectele de valoare erau păstrate într-o casetă din lemn care s-a contopit parțial în urma incendiului.

Locuința aparținea cel mai probabil unei familii importante, datând din secolul al II-lea – mijlocul secolului al III-lea după Hristos. „Aceasta era dotată cu pavaje din calcar și pereți cu tencuială pictată, iar descoperirile sale contribuie semnificativ la reconstituirea vieții cetății Histria în perioada Principatulu”, potrivit Muzeului Național de Istorie.

Monedele și podoabele au fost aduse în laboratorul de restaurare al Muzeului Național de Istorie și vor fi incluse în colecțiile instituției. În prima etapă, acestea vor fi investigate și supuse procesului de restaurare-conservare, pentru a putea fi expuse publicului. Caracteristicile obiectelor indică faptul că acestea vor fi clasificate în categoria Tezaur a patrimoniului cultural național.

Cercetările arheologice la Histria au început în 1914 și continuă sub coordonarea Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” din București, în colaborare cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Muzeul Național de Istorie a României, Universitatea din București și Universitatea Ovidius din Constanța.

Din anul 2000, Muzeul Național de Istorie a derulat săpături arheologice proprii la Histria, coordonate de Adela Bâltâc, Paul Damian, Virgil Apostol și Eugen Paraschiv-Grigore. Obiectivul acestor cercetări este studierea epocii romane timpurii la Histria.

Până în prezent, arheologii au investigat clădiri și complexe databile din epoca elenistică târzie (secolul I î.Hr.) până la nivelurile romane timpurii (secolele IV – VI d.Hr.). „Printre descoperirile recente se numără noi porțiuni de străzi, un traseu necunoscut anterior, trei edificii de mari dimensiuni, canale pentru apă menajeră, conducte de apă potabilă, o fântână și un cuptor.

Artefactele recuperate includ vase de provizii, amfore, vase de lux și uz comun, obiecte din bronz, fier, sticlă și os, monede și fragmente de inscripții și arhitecturale”, ase mai arată în comunictul Muzeului Național de Istorie.