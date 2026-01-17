Unirea Slobozia a revenit acasă și a pierdut meciul cu UTA, scor 1-3

Unirea Slobozia a disputat, azi, prima partidă pe teren propriu, de la promovarea în Superliga. Ialomițenii jucaseră până acum meciurile la Clinceni, iar revenirea acasă au suferit un eșec, contra celor de la UTA, scor 1-3, în etapa a 22-a.

Oaspeții au deschis scorul prin Marius Coman (23), gazdele au revenit datorită reușitei lui Alexandru Albu din minutul 34. În repriza a doua, arădenii au făcut diferența prin reușitele lui Din Alomerovic (73) și David Barbu (82). Unirea este pe locul al 12-lea cu un total de 21 de puncte., UTA e pe ultimul loc ce duce în play-off, al 6-lea, cu 35 de puncte.

Au marcat: Alexandru Albu (34), respectiv Marius Coman (23), Din Alomerovic (73), David Barbu (82). Arbitru: Radu Petrescu; arbitri asistenţi: Radu Adrian Ghinguleac, Ionuţ Traian Neacşu (toţi din Bucureşti); al patrulea oficial: Ovidiu Robu (Chitila) Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Olteniţa) Observatori: Irina Mîrţ (Bucureşti) - CCA, Eduard Alexandru (Ploieşti) - LPF

Adrian Mihalcea: „O să fim și mai buni, mai valoroși”

„Este o victorie importantă. Am venit montați să câștigăm meciul pentru a continua lupta noastră de a ne atinge target-ul de puncte intern al nostru. Mi-a fost puțin teamă de mai mulți factori. A fost primul joc al lor pe propriul teren, starea vremii. Băieții s-au ridicat la nivelul așteptat și am reușit să câștigăm. Nu am făcut atâtea schimbări în iarnă pentru că ne bazăm pe omogenitate. O să mergem în continuare pe acest lucru”, a spus Adrian Mihalcea, antrenorul arădenilor, conform Digi Sport.

Tehnicianul a mai afirmat că echipa sa va deveni și mai puternică după transferurile făcute în această iarnă. „Am ajuns un jucător de câmp și un portar de valoare. O să fim și mai buni, mai valoroși. A fost inspirație cu Barbu, mă bucur pentru el cum mă bucur pentru toți jucătorii. Avem nevoie de jucători cu moralul ridicat pentru următoarele meci. Am înțeles exact mesajul. Pe noi nu ne interesează play-off-ul, noi vrem să atingem un număr de puncte și să avem o clasare liniștită. Pe noi ne interesează stric punctele.”