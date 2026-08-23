Centrala nucleară Paks, singura de acest tip din Ungaria, și-a reluat treptat producția după problemele provocate la începutul lunii august de nivelul foarte scăzut al Dunării. Șapte dintre cele opt turbine au fost reconectate, iar instalația funcționează deja la aproximativ jumătate din puterea nominală și ar urma să ajungă miercuri la capacitatea maximă de 2.000 MW, relatează EFE.

Premierul Peter Magyar a mers la Paks, la sud de Budapesta, și a vorbit despre procesul de repornire a centralei.

„Reconectarea centralei avansează conform programului”, a explicat premierul Peter Magyar, prezent la Paks, la sud de Budapesta, subliniind că producția va continua să crească, atingând deja 1.000 de MW.

Magyar a spus că centrala ar urma să ajungă miercuri la capacitatea maximă de producție, de 2.000 MW. Revenirea are loc după problemele apărute în primele zile ale lunii august, când nivelul Dunării a coborât la valori istorice pe fondul secetei și al valurilor de căldură.

În acel moment, șapte dintre cele opt turbine ale centralei, câte două pentru fiecare reactor, au fost deconectate.

În urmă cu zece zile, Guvernul Ungariei a decis efectuarea unor intervenții pentru ridicarea nivelului Dunării și evitarea unei opriri complete a centralei. O asemenea situație ar fi făcut mai dificilă reluarea ulterioară a producției.

Pe 13 august au început lucrările pentru realizarea unui prag de fund, o structură asemănătoare unui dig, menită să ajute la dirijarea apei.

În același timp, autoritățile au scufundat două barje pentru a devia un debit mai mare către canalul prin care centrala primește apa necesară funcționării.

Centrala nucleară de la Paks a fost construită în urmă cu 44 de ani și folosește tehnologie sovietică.

Până la problemele din această vară, instalația nu fusese niciodată deconectată integral.

După dificultățile provocate de nivelul foarte scăzut al Dunării, Peter Magyar a anunțat și pregătirea unor noi programe de stat prin care autoritățile vor să evite repetarea unor asemenea situații.

Premierul nu a oferit, pentru moment, alte detalii despre măsurile care urmează să fie introduse.