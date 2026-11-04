Numele și datele personale a aproximativ 60.000 de persoane care au intrat în contact cu serviciile secrete în perioada comunistă au fost făcute publice în Ungaria. Documentele sunt disponibile online, pe site-ul nyitottaktak.hu, în baza unei legi adoptate în septembrie, relatează agenția MTI.

Premierul ungar Péter Magyar a cerut ca informațiile să fie tratate cu „demnitate și umanitate” și a avertizat că simpla apariție a unui nume în arhive nu trebuie să devină un motiv pentru judecarea persoanei respective.

În prima etapă au fost puse la dispoziția publicului trei categorii de documente ale fostelor servicii secrete: dosarele „nr. 6”, registrele „B”, referitoare la recrutare, și baza de date „H”, care conține informații despre rețeaua de informatori.

Dosarul „nr. 6” reprezintă fișa de înregistrare a unui agent. Pe prima parte sunt trecute datele de identificare ale informatorului, iar pe verso se regăsesc informațiile esențiale despre activitatea acestuia.

Registrele „B” conțin numele agenților care figurează în dosarele de recrutare. Baza de date „H”, stocată pe benzi magnetice începând din anii 1970, include, la rândul său, datele personale și numele conspirative ale informatorilor.

Un al patrulea tip de document, dosarul „B”, trebuie făcut public de arhive până la 25 februarie, conform legii. Acesta cuprinde o descriere detaliată a activității agentului, așa cum a fost consemnată de ofițerul de caz care l-a coordonat.

Directorul general al Arhivelor istorice ale serviciilor de securitate a statului (ABTL), Gergo Bendeguz Cseh, a declarat pentru postul public de radio Kossuth că documentele conțin aproximativ 60.000 de nume.

Acesta a atras atenția că simpla prezență a unui nume în registre nu dovedește că persoana respectivă a colaborat cu serviciile de securitate. Înregistrarea indică doar faptul că individul a intrat, într-un fel sau altul, în contact cu serviciul secret.

Printre situațiile posibile se numără tentativele de recrutare care nu au avut succes sau cazurile în care persoana a refuzat colaborarea încă din fazele incipiente, a explicat Cseh.

Pentru a stabili natura reală a relației și activitățile desfășurate de serviciile de securitate, ar putea fi necesare cercetări suplimentare. Directorul ABTL a subliniat că nimeni nu ar trebui judecat doar pentru că numele său apare într-o bază de date.

Premierul ungar Péter Magyar a făcut apel la prudență în interpretarea documentelor, în cadrul unei conferințe de presă organizate cu ocazia publicării arhivelor. El a spus că informațiile ar trebui să constituie o bază pentru discuții, nu un pretext pentru emiterea unor judecăți.

Magyar a avertizat că desecretizarea dosarelor, procesul de reparare a întârzierilor din tranziția către democrație și informațiile scoase la iveală vor pune multe familii în fața unor situații greu de suportat. În majoritatea cazurilor, documentele îi vizează pe membri ai familiei care au murit între timp.

Premierul a precizat, totodată, că documentele și datele referitoare la activitățile de culegere de informații nu vor fi făcute publice. El a justificat această decizie prin faptul că Ungaria are în continuare interese de securitate națională legate de aceste dosare, iar divulgarea lor ar putea provoca „probleme internaționale și de altă natură foarte grave” pentru țară.