Primăria Capitalei a anunțat joi că în București sunt disponibile 113 cișmele și că rețeaua de dușuri stradale este extinsă pentru a ajuta populația în perioadele cu temperaturi extreme. În prezent sunt funcționale două puncte de răcorire, un al treilea va intra în funcțiune vineri, iar alte cinci urmează să fie instalate în mai multe zone ale orașului. Bucureștiul se află joi sub cod galben de caniculă, iar o nouă avertizare este valabilă și pentru ziua de vineri.

Primăria București a anunțat că montarea dușurilor stradale a început în cele mai circulate zone ale Capitalei, pentru a oferi locuitorilor posibilitatea de a se răcori în timpul episoadelor de caniculă.

„113 cişmele şi 8 duşuri stradale! Pe timp de vară, sunt o adevărată binecuvântare pe străzile din Bucureşti. Şi le avem! Colegii de la Apa Nova Bucureşti au început montarea lor pe cele mai aglomerate trotuare din Capitală, iar reacţiile oamenilor fac cât o mie de cuvinte”, a anunțat instituția, publicând și imagini cu persoane care folosesc perdelele de vapori de apă.

În acest moment sunt funcționale două dușuri stradale în Piața Unirii, unul la intersecția cu Bulevardul Unirii și celălalt în zona Străzii Halelor. Tot joi a fost instalat un nou tunel de răcorire în Piața Universității, în apropierea Teatrului Național, acesta urmând să fie pus în funcțiune începând de vineri.

Primăria București a anunțat că alte cinci dușuri stradale vor fi amplasate în următoarele locații:

stația de metrou Titan, la intersecția Străzii Liviu Rebreanu cu Bulevardul Nicolae Grigorescu;

Calea Giulești nr. 38;

Șoseaua Alexandriei nr. 5, în zona Pieței Rahova;

Calea Victoriei, în dreptul Casei Centrale a Armatei;

Șoseaua Mihai Bravu, în apropierea Magazinului Obor.

Instituția reamintește că, pe lângă dușurile stradale, bucureștenii au la dispoziție și cele 113 cișmele amplasate pe străzile aflate în administrarea municipalității.

„Hidratarea e şi ea extrem de importantă, în special pe timp de vară! Tocmai de aceea, încă de la 1 mai am pus în funcţiune cele 113 cişmele, amplasate pe străzile pe care le avem în administrare”, a mai transmis Primăria București, publicând și harta completă a cișmelelor.

Capitala se află joi, până la ora 21:00, sub avertizare cod galben de caniculă. O nouă avertizare de temperaturi ridicate și disconfort termic va fi în vigoare și pe parcursul zilei de vineri.