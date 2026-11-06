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Unde să nu pui niciodată routerul Wi-Fi în casă. Greșeala care îți poate încetini internetul

Unde să nu pui niciodată routerul Wi-Fi în casă. Greșeala care îți poate încetini internetulRouter. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Routerul Wi-Fi este unul dintre dispozitivele pe care mulți români le așază la întâmplare prin locuință, fără să țină cont de locul în care funcționează cel mai bine. De multe ori, acesta ajunge ascuns într-un dulap, în spatele televizorului sau într-un colț al camerei, pentru a nu fi la vedere. Alegerea poate afecta însă calitatea conexiunii la internet, potrivit Computerhoy.20minutos.

Poziționarea routerului contează mai mult decât pare. Pereții, obiectele metalice și alte aparate electrice pot influența propagarea semnalului Wi-Fi, iar unele locuri din locuință ar trebui evitate.

De ce nu este bine să ții routerul Wi-Fi în dulap sau în spatele televizorului

Unul dintre cele mai nepotrivite locuri pentru router este interiorul unui dulap sau al unui corp de mobilier închis.

Deși poate părea o soluție bună pentru a ascunde cablurile și dispozitivul, mobilierul poate bloca sau slăbi semnalul wireless. În plus, lipsa ventilației poate favoriza acumularea căldurii, mai ales dacă routerul funcționează permanent.

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Este recomandat ca aparatul să fie așezat într-un spațiu deschis, unde aerul poate circula liber.

Evită amplasarea lângă cuptorul cu microunde

Bucătăria nu este întotdeauna cel mai bun loc pentru router. Cuptorul cu microunde poate produce interferențe cu rețelele Wi-Fi care funcționează pe frecvența de 2,4 GHz.

Dacă dispozitivul este amplasat chiar lângă acest aparat, conexiunea poate deveni instabilă în timpul funcționării cuptorului.

Din același motiv, este bine să păstrezi o distanță față de alte echipamente electronice care pot produce interferențe.

router

router. Sursa foto: Freepik

Nu îl pune în spatele televizorului

Mulți oameni aleg să ascundă routerul în spatele televizorului, pentru ca acesta să nu fie vizibil în sufragerie.

Problema este că televizorul, mobilierul și alte obiecte din jur pot împiedica propagarea uniformă a semnalului. Dacă routerul este înghesuit între aparate sau lipit de un perete, acoperirea Wi-Fi poate avea de suferit.

O poziție mai bună este pe o suprafață liberă, la o anumită înălțime, fără obiecte mari în imediata apropiere.

Ferește-l de baie și de sursele de apă

Baia nu este un loc potrivit pentru instalarea routerului. Umiditatea ridicată și posibilitatea contactului cu apa pot afecta componentele electronice.

Același lucru este valabil pentru amplasarea aparatului lângă chiuvetă, acvariu sau alte surse de apă.

Routerul ar trebui să stea într-o încăpere uscată, bine ventilată și ferită de umezeală.

Nu îl lăsa pe podea sau într-un colț al casei

Poziția routerului influențează distribuția semnalului în locuință. Dacă este așezat direct pe podea, semnalul poate întâmpina mai multe obstacole, în special dacă există mobilier voluminos în jur.

Nici colțurile îndepărtate ale casei nu sunt ideale, mai ales atunci când vrei să ai internet în toate camerele.

Specialiștii recomandă amplasarea routerului într-o zonă cât mai centrală a locuinței, la o înălțime moderată și departe de obstacole.

Care este cel mai bun loc pentru routerul Wi-Fi

Pentru o conexiune mai stabilă, routerul ar trebui să fie amplasat într-un spațiu deschis, preferabil în apropierea centrului locuinței.

  • Este indicat să fie ținut:
  • Pe o etajeră sau pe o piesă de mobilier, nu direct pe podea.
  • Departe de pereți groși și obiecte metalice voluminoase.
  • La distanță de cuptorul cu microunde și alte surse de interferențe.
  • Într-un loc uscat, bine ventilat.
  • Într-o poziție din care semnalul poate ajunge cât mai ușor în toate camerele.

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