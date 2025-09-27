Unde mai poți închiria o garsonieră cu 130 de euro pe lună

Cele mai ieftine chirii din țară pornesc de la 130 de euro pe lună pentru o garsonieră în cartierul Romanilor din Arad și 138 de euro în zona Rovine din Craiova, arată o analiză Storia. La polul opus, în Cluj-Napoca, chiar și cele mai accesibile locuințe, precum cele de pe Strada Gherase Dendrino, pornesc de la 310 euro. În București, cele mai accesibile garsoniere sunt disponibile începând de la 187 de euro pe lună, situație întâlnită pe Strada Principatele Unite, în Sectorul 4.

Analiza a fost realizată pe baza anunțurilor de închiriere active între 1 august și 15 septembrie 2025 și a inclus principalele orașe din România: București, Arad, Brașov, Cluj-Napoca, Oradea, Timișoara, Craiova și Sibiu.

Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe în cadrul OLX Group, a explicat că aceste valori reflectă pragurile minime de pornire ale chiriilor, însă costul final depinde de dotările locuinței și de zona în care se află.

„De aceea, credem că este esențial ca cei care caută o chirie să aibă acces la informații transparente și complete, pentru a lua decizii cât mai informate în privința locuinței care li se potrivește. În acest sens, pe Storia punem la dispoziție istoricul fiecărui anunț, dar și anunțuri publicate de agențiile care au primit distincțiile Ad Quality Leader și Ad Quality Leader Pro – insigne grafice vizibile în platformă, care arată că acele agenții oferă în mod constant anunțuri de calitate, cu fotografii suficiente și informații detaliate și corecte”, a explicat ea.

Cele mai ieftine garsoniere se găsesc în orașele din sud-vestul țării. În Arad, zona Romanilor oferă locuințe de tip garsonieră începând de la 130 de euro pe lună, iar în Craiova, în cartierul Rovine, prețurile pornesc de la 138 de euro.

Oradea rămâne o opțiune accesibilă, cu chirii de la 167 de euro în zona Dimitrie Cantemir. La polul opus, Cluj-Napoca înregistrează cele mai ridicate chirii pentru garsoniere, chiar și în cele mai ieftine zone, cu 310 euro pe Strada Gherase Dendrino.

În București, diferențele între sectoare sunt semnificative: chiria minimă pentru garsoniere pornește de la 187 de euro în Sectorul 4 (Strada Principatele Unite) și poate depăși 330 de euro în Sectorul 6, pe Drumul Bacriului.

În cazul apartamentelor cu două camere, cele mai accesibile oferte se găsesc în Arad, pe Străzile Andrei Șaguna și Mircea Stănescu, la 250 de euro pe lună, și în Oradea, zona Ioșia Nord, cu 270 de euro.

În Cluj-Napoca, chiria minimă pentru două camere este de 300 de euro pe Strada Prunilor, iar la Sibiu, în zona Broscărie, prețurile pornesc tot de la 300 de euro, la fel ca în zona Piața Gării din Craiova. Timișoara oferă cea mai ieftină opțiune în cartierul Steaua-Fratelia, cu 342 de euro, iar în Brașov, în zona Est Zizin, prețul minim pentru două camere este de 360 de euro.

În București, pentru apartamentele cu două camere, cele mai mici chirii încep de la 330 de euro în Sectorul 1, pe Intrarea Victor Eftimiu, urmate de 395 de euro în Sectorul 6, zona Drumul Bacriului. În sectoarele 2, 3 și 5, prețurile minime sunt de aproximativ 400 de euro, pe Strada Matei Voievod, Strada Lunca Ozunului și Intrarea Vasile Păun.

Pentru cei care caută mai mult spațiu, Arad și Craiova rămân cele mai accesibile orașe în ceea ce privește chiria pentru apartamentele cu trei camere. În Arad, în zona Șega, prețul minim este de 280 de euro pe lună, în timp ce în Craiova, în zona Valea Roșie, chiria începe de la 285 de euro.

În alte orașe, costurile cresc treptat. În Timișoara, cartierul Steaua-Fratelia oferă chirii de la 300 de euro, iar în Oradea, zona Velența are prețuri de pornire de 370 de euro. În Sibiu, apartamentele cu trei camere pornesc de la 380 de euro pe Strada General Eremia Grigorescu și Strada Căprioarelor.

Cluj-Napoca înregistrează cea mai mică chirie pentru această categorie de 466 de euro, pe Strada Valea Chintăului, iar în Brașov, în zona Noua-Dârste, prețul minim este de 489 de euro.

În București, situația este mult mai variată. Cea mai ieftină chirie pentru un apartament cu trei camere este de 480 de euro, în Sectorul 6, pe Strada Sergent Gheorghe Lățea, urmată de 493 de euro în Sectorul 4, zona Giurgiului.

În sectoarele 1, 2, 3 și 5, prețurile minime pentru trei camere se situează în jurul a 500 de euro, în zone precum Strada Polonă, Aleea Tibiscum, Ozana și Ghencea. Diferențele între sectoare și orașe sunt semnificative. La garsoniere, chiria minimă în București pornește de la 187 de euro în Sectorul 4 și poate ajunge până la 689 de euro în Sectorul 1, o variație de peste 500 de euro pentru aceeași categorie de locuință.

Pentru apartamentele cu două camere, intervalul de prețuri este între 350 de euro și 1.890 de euro, iar la trei camere diferența urcă la peste 2.000 de euro, de la 480 de euro în Sectorul 6 până la 2.500 de euro în Sectorul 1.

La Timișoara și Craiova, diferențele dintre cele mai mici chirii pentru apartamentele cu două și trei camere sunt surprinzător de reduse. În cartierul Steaua-Fratelia din Timișoara, un apartament cu două camere se închiriază cu 342 de euro, în timp ce unul cu trei camere pornește chiar de la 300 de euro.

O similară poate fi întâlnită și în Craiova: în zona Piața Gării, două camere costă 300 de euro, iar în Valea Roșie, un apartament cu trei camere începe de la 285 de euro, adică cu 15 euro mai puțin decât locuința mai mică.

În Cluj-Napoca, diferențele sunt mult mai evidente. Un apartament cu două camere poate fi închiriat cu 300 de euro, în timp ce chiria pentru un apartament cu trei camere sare la 466 de euro, o creștere de 166 de euro. În București, discrepanța între cele mai mici chirii pentru două și trei camere este de aproximativ 140 de euro. În timp ce orașe precum Arad, Craiova sau Oradea oferă cele mai accesibile opțiuni de închiriere, Cluj-Napoca și București se situează în topul celor mai scumpe piețe de chirii.