Un studiu zice că oamenii inteligenți ar fi mai dependenți de tendințele în materie de wellness







Cercetările sugerează că trăsăturile de personalitate pot explica de ce unele persoane educate și bine intenționate resping uneori medicina convențională, wellness în favoarea practicilor marginale. Două dintre cele „cinci mari” trăsături de personalitate – deschiderea și amabilitatea – sunt deosebit de relevante pentru interesul oamenilor față de practicile alternative de sănătate.

Persoanele cu un grad ridicat de deschidere sunt curioase, imaginative și aventuroase, pun la îndoială tradițiile și sunt atrase de noutate și de ideile neconvenționale. Ele sunt mai predispuse să încerce diete sau tratamente noi și neortodoxe.

Persoanele foarte agreabile sunt încrezătoare, cooperante și empatice și sunt receptive la mesajele emoționale, mai ales când acestea fac apel la ideea de a avea grijă de ceilalți și de a aduce beneficii comunității. Aceste trăsături de personalitate influențează și modul în care oamenii caută și evaluează informațiile online.

Persoanele cu un nivel ridicat de deschidere tind să adopte o strategie de căutare exploratorie, preferând surse noi sau neconvenționale, în loc să se bazeze pe canalele de informare consacrate.

Influencerii au un avantaj puternic în ecosistemul online al sănătății, deoarece se pot poziționa ca fiind atât inovatori, cât și de încredere. Persoanele deschise pot fi atrase de conținut original și captivant, iar persoanele agreabile de narațiuni axate pe comunitate.

Aceștia cultivă relații „parasociale” unilaterale, care pot determina oamenii să adere la practici de sănătate extreme, netestate și nesigure.

Efectele de poartă pot apărea dacă un influencer de încredere face recomandări din ce în ce mai extreme. Dacă acesta se orientează către idei mai periculoase, mulți dintre urmăritori îl vor urma. În timp, expunerea la narațiuni marginale despre sănătate poate eroda încrederea în instituțiile mainstream.

Campaniile de sănătate publică ar trebui să ia în considerare trăsăturile de personalitate pentru intervenții preventive mai eficiente. Ele pot viza persoanele cu un grad ridicat de deschidere, prezentând știința sănătății ca fiind dinamică și în continuă evoluție, nu doar un set de reguli și prescripții. De asemenea, pot ajunge la persoanele foarte agreabile cu mesaje de sănătate care pun accentul pe empatie și comunitate.

Pentru a fi eficientă pentru toți, comunicarea în domeniul sănătății publice trebuie să fie la fel de captivantă ca mesajele transmise de influenceri. Trebuie să utilizeze imagini atrăgătoare, povești personale și argumente morale, rămânând în același timp veridică.

Persoanele care se angajează în practici extreme sau neobișnuite de wellness nu sunt doar dezinformate; adesea, ele sunt motivate de aceeași dorință de a explora, de a se conecta și de a trăi bine ca toată lumea. Provocarea este de a orienta această dorință către sănătate, nu către rău, potrivit medicalxpress.com.