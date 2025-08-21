Social A început Carnavalul florilor la Oradea. Care alegorice și vedete, în centrul orașului







Carnavalul Florilor are loc în Oradea pentru a XXV-a oară. Evenimentul e organizat în oglindă cu Debrețin, oraș care are o tradiție de 59 de ani în defilarea carelor alegorice. Prezența carelor alegorice în centrul Oradiei e punctul de atracție al Zilele Culturii Maghiare, organizate în municipiul de pe Crișul Repede.

Creații spectaculoase prin intermediul cărora publicul este invitat la o adevărată călătorie vizuală prin istorie, mitologie și artă. Astăzi, 21 august, în Piaţa Unirii din Oradea au ajuns de la Debreţin cele patru care alegorice. Este vorba despre care cu tematică. „Oglinda noastră către lume: tradiție și reînnoire”. E carul comun al orașelor Oradea și Debrețin. Un car realizat în colaborare de Oradea și Debrețin, dedicat spiritului și esteticii stilului Art Nouveau.

Carul "Sfânta Coroană" evocă simbolistica regală și religioasă a celei mai prețioase relicve a națiunii maghiare, alături de globul crucifer și sceptrul regal. "Un punct sigur în ciclul vieții”, carul Poștei Maghiare , reprezintă anotimpurile printr-o scenă mitologică animată de zeul Helios."De la Soare la Lună" este o compoziție artistică ce ilustrează ritmul etern al naturii prin jocul elementelor foc, pământ, aer și lumină.