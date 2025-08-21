Social

A început Carnavalul florilor la Oradea. Care alegorice și vedete, în centrul orașului

A început Carnavalul florilor la Oradea. Care alegorice și vedete, în centrul orașului
Carnavalul Florilor are loc în Oradea pentru a XXV-a oară. Evenimentul e organizat în oglindă cu Debrețin, oraș care are o tradiție de 59 de ani în defilarea carelor alegorice. Prezența carelor alegorice în centrul Oradiei e punctul de atracție al Zilele Culturii Maghiare, organizate în municipiul de pe Crișul Repede.

car

Sursa foto: Primaria Oradea/captura

Carele alegorice din Piața Unirii, vedetele carnavalului

Creații spectaculoase prin intermediul cărora  publicul este invitat la o adevărată călătorie vizuală prin istorie, mitologie și artă. Astăzi, 21 august, în Piaţa Unirii din Oradea  au ajuns de la Debreţin cele patru care alegorice. Este vorba despre care cu tematică. „Oglinda noastră către lume: tradiție și reînnoire”. E carul comun al orașelor Oradea și Debrețin. Un car realizat în colaborare de Oradea și Debrețin, dedicat spiritului și esteticii stilului Art Nouveau.

care

Sursa foto: haon.hu

Carul "Sfânta Coroană" evocă simbolistica regală și religioasă a celei mai prețioase relicve a națiunii maghiare, alături de globul crucifer și sceptrul regal. "Un punct sigur în ciclul vieții”, carul Poștei Maghiare , reprezintă anotimpurile printr-o scenă mitologică animată de zeul Helios."De la Soare la Lună" este  o compoziție artistică ce ilustrează ritmul etern al naturii prin jocul elementelor foc, pământ, aer și lumină.

car

Sursa foto: Primaria Oradea/captura

"Manifestările, organizate între două orașe înfrățite, au rolul de a ne apropia și mai mult”

Zilelor Culturii Maghiare este un eveniment dedicat tradițiilor, artei și prieteniei dintre Oradea și Debrețin.Evenimentul, devenit deja o tradiție, își propune să valorifice și să promoveze patrimoniul cultural maghiar. Să aducă în prim-plan tradițiile și obiceiurile comunității locale, dar și să întărească legăturile interculturale dintre Oradea și Debrețin.Publicul mai poate descoperi în cadrul evenimentului spectacole de teatru, dansuri populare, muzică și gastronomie. Orădenii sunt invitați și la tradiționala ceremonie a sfințirii pâinii.
car

Sursa foto: Primaria Oradea/captura

Evenimentul va culmina pe 21 august, de la ora 21:00, cu concertul extraordinar al violonistului maghiar Mága Zoltán. "Mă bucur mult că și în acest an putem fi parteneri la acest minunat eveniment. Cu siguranță orașul nostru, asemenea Debrecenului, are de câștigat din punct de vedere cultural. Consider că astfel de manifestări, organizate între două orașe înfrățite, au rolul de a ne apropia și mai mult”, a menționat Zatykó Gyula , consilier în cadrul Cabinetului primarului Florin Birta, în cadrul unei conferințe care a avut loc în Debrețin.

Recidivist păstrat la catedră, reținut pentru viol asupra unei copile. Caz scandalos în Învățământ
Parlamentul European vrea să blocheze la CJUE legea de reînarmare. Scandal imens în UE
car

Sursa foto: facebook/observatorulbihorean

 

 

 

 

Proiecte speciale