Un profesor universitar din Iași, acuzat că a abuzat o studentă, a fost destituit

Un caz șocant zguduie mediul universitar din Iași. Un cadru didactic de la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” (USV) a fost destituit din funcție după ce Comisia de Etică a constatat că acesta a abuzat sexual o studentă. Victima, aflată în anul III, a reclamat faptele în luna octombrie, iar Poliția Iași a confirmat că investighează cazul.

Potrivit Ziarului de Iași, cel vizat este Corneliu Gașpar, în vârstă de 57 de ani, titularul a cinci discipline universitare, printre care și Etică și integritate academică. Comisia de Etică a USV a decis, în unanimitate, destituirea sa din funcția didactică și de cercetare, motivând că profesorul a încălcat grav „normele de etică și deontologie privind respectarea ființei și demnității umane”.

Hotărârea, care poate fi contestată în termen de 30 de zile, reține trei acuzații grave: viol, condiționarea notelor de favoruri sexuale și comportamente inadecvate, cu tentă sexuală.

„Abuzul sexual al cadrului didactic asupra studentei, deși fără dovezi concrete medico legale, rezultă indubitabil din declarația scrisă a petentei, susținută verbal, detaliat și ferm de către aceasta în fața Comisiei de Etică Universitară, starea emoțională puternic afectată a acesteia din ziua de 9 iulie 2025, dar și din faptele petrecute ulterior, în data de 25 septembrie 2025 și 3 octombrie 2025, așa cum au fost rescrise în Raportul final al Comisiei de Etică Universitară din 28 octombrie 2025”, se precizează în hotărâre.

Conform raportului Comisiei, incidentul a avut loc pe 9 iulie 2025, în timpul sesiunii de restanță, după ce studenta susținuse un examen. Profesorul a invitat-o în biroul său, unde a abuzat-o sexual.

Mai mult, camerele de supraveghere ale facultății au surprins gesturile nepotrivite ale cadrului universitar față de studentă chiar și după reluarea cursurilor.

Comisia de Etică notează în decizia sa că imaginile arată „atingeri, strângeri în brațe, sărutări”, comportamente total inadecvate pentru un cadru universitar.

Alți studenți audiați în cadrul anchetei interne au confirmat că profesorul manifesta adesea un comportament similar și față de alte studente, folosind un limbaj cu conotații sexuale și remarci jignitoare.

Corneliu Gașpar este absolvent al Facultății de Medicină Veterinară a USV Iași și al Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”. El preda discipline precum Etologia, bunăstarea şi protecţia animalelor, Igiena veterinară şi protecţia mediului, Inspecţia şi controlul hranei pentru animale, Managementul proiectelor și Etică și Integritate academică.

Nu este însă prima dată când comportamentul său provoacă scandal. Încă din 2011, „Ziarul de Iași” publica mărturii ale studenților care îl acuzau că umilea și constrângea cursanții.

„Ultima oară când am fost la el la curs, m-a pus să stau la colț în poziția ghiocel și să repet de multe ori «să-mi fie rușine că nu am învățat». Pe niște studenți din anul șase, care nu promovau de mult timp materia dumnealui, i-a pus să stea în genunchi să implore nota de trecere. Stai și la colț, stai și în genunchi dacă vrei să intri în licență, ce să-i faci”, povestea, în urmă cu 14 ani, o studentă citată de publicație.

În paralel, tânăra a depus o plângere penală la Inspectoratul de Poliție Județean Iași, care a confirmat deschiderea unui dosar de cercetare pentru viol.

„La data de 10 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului pentru Centrul Universitar Iași au fost sesizați, prin plângere, de către o tânără, cu privire la faptul că, la data de 9 iulie a.c., în timp ce se afla la o unitate de învățământ din municipiul Iași, pentru a susține un examen, un bărbat, de 57 de ani, în calitate de profesor, după finalizarea examenului, ar fi invitat-o în biroul său, unde, contrar voinței sale, ar fi forțat-o să întrețină un raport sexual oral cu acesta. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol, cercetările fiind continuate pentru stabilirea întregii situații de fapt și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Iași, Elena Oprea, pentru HotNews.

Ancheta penală este în desfășurare, în timp ce decizia de destituire a profesorului rămâne, momentan, una administrativă, până la finalizarea cercetărilor judiciare.