Reguli pentru școlile și grădinițele care funcționează după metoda Montessori. Ce trebuie să știe părinții

Ministerul Educației și Cercetării (MEC)a aprobat regulamentul de organizare și funcționare pentru grădinițele și școlile care aplică metoda Montessori. Documentul, publicat în Monitorul Oficial, stabilește modul de desfășurare a activităților educaționale, structura de învățământ, sistemul de echivalare a nivelurilor școlare, precum și dotările minime necesare pentru fiecare grupă sau clasă din acest sistem.

Potrivit Ordinului nr. 6.572/2025, aflat deja în vigoare, alternativa educațională Montessori este definită ca un demers pedagogic ce urmărește dezvoltarea personalității autonome a copiilor, prin stimularea independenței și a curiozității.

Modelul respectă principiul tratării diferențiate a elevilor, bazat pe pluralism educațional, și este integrat în sistemul național de învățământ, având propriile planuri-cadru și programe școlare.

Regulamentul mai arată că o unitate de învățământ alternativ Montessori poate fi de stat, particulară sau confesională, cu funcționare provizorie sau acreditată, și desfășoară activitatea educațională conform principiilor acestei metode.

Conform ordinului recent, metoda educațională Montessori este oficial recunoscută în învățământul preuniversitar din România și respectă principiile și valorile sistemului național de educație.

Studiile efectuate de antepreșcolari, preșcolari și elevi în unități Montessori autorizate sau acreditate sunt recunoscute de Ministerul Educației.

Învățământul preuniversitar Montessori este structurat pe mai multe niveluri:

antepreșcolar timpuriu (0–3 ani)

preșcolar timpuriu (3–6 ani) primar (6–12 ani)

gimnazial (12–15 ani)

liceal (15–19 ani).

Ordinul recent stabilește atât structura acestui tip de învățământ, cât și modul de echivalare a nivelurilor Montessori cu cele din învățământul preuniversitar tradițional.

Conform Ordinului 6.572/2025, dotarea minimă a claselor și grupelor Montessori este stabilită în funcție de nivelul de învățământ.

Metoda Montessori este o abordare educațională creată de Dr. Maria Montessori la începutul secolului XX. Aceasta pune accent pe dezvoltarea autonomiei și a curiozității copilului, încurajând învățarea prin experiență și explorare activă.

Principiile de bază ale metodei includ respectul pentru ritmul individual al fiecărui copil, învățarea practică, folosirea materialelor didactice special concepute și crearea unui mediu organizat care stimulează independența și responsabilitatea.

Metoda se aplică în grădinițe și școli și urmărește dezvoltarea globală a copilului – intelectuală, emoțională și socială – pregătindu-l pentru viață, nu doar pentru examene.

În București, prima grădiniță Montessori a fost deschisă în anul 2007.