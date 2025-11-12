Influencerii romani față în față cu legiuitorii și decidenții din Parlamentul European – un dialog despre viitorul libertății digitale.

Regulamentul privind Serviciile Digitale – Digital Services Act (DSA) – conceput inițial pentru giganții tehnologici precum Meta, TikTok sau YouTube, începe să aibă un impact direct și tot mai vizibil asupra creatorilor de conținut și influencerilor din Uniunea Europeană.

Potrivit noilor reguli, influencerii care obțin venituri prin reclame, parteneriate comerciale sau vânzarea de produse sunt considerați „furnizori de servicii digitale” sau „actori comerciali” în sensul legii. Acest lucru înseamnă că ei trebuie să respecte aceleași obligații de transparență, etichetare și responsabilitate impuse marilor platforme.

Pentru a discuta aceste provocări, europarlamentarul Gheorghe Piperea găzduieste in Parlamentul European conferința „Rules of Influence: Platform Power and Creator Rights in the Age of the DSA”, un eveniment care îi aduce față în față pe creatorii de conținut, legiuitorii europeni, jurnaliștii și experții în politici digitale, într-un dialog despre viitorul libertății digitale în Europa, la un an după intrarea în vigoare a Digital Services Act (DSA).

Deși actul legislativ este considerat un pas esențial spre responsabilizarea mediului digital, implementarea sa ridică provocări semnificative pentru micii creatori de conținut și antreprenorii digitali, inclusiv în ceea ce privește sarcinile administrative impuse IMM-urilor și creatorilor independenți.

• Etichetarea conținutului comercial: toate colaborările plătite trebuie marcate clar (#ad, #sponsorizat etc.). Lipsa acestor mențiuni poate fi considerată practică comercială înșelătoare. • Publicarea identității comerciale: cei care vând produse sau servicii online trebuie să afișeze numele real, datele de contact și, unde este cazul, datele firmei. • Transparența sponsorilor: platformele pot cere influencerilor să declare cine a plătit pentru o campanie publicitară. Conținutul nedeclarat poate fi eliminat. • Protecția minorilor: creatorii cu audiență tânără nu pot promova produse interzise minorilor (alcool, jocuri de noroc, criptomonede speculative) și nu pot utiliza tehnici manipulative. • Cooperarea cu autoritățile: în cazul conținutului ilegal sau înșelător, influencerii pot fi obligați să furnizeze date sau să colaboreze în anchete.

Sancțiunile pentru nerespectarea DSA pot varia de la restricționarea sau blocarea conturilor până la amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală, în cazul platformelor.

Adoptat la nivelul Uniunii Europene și intrat în vigoare la 17 februarie 2024, DSA urmărește să creeze un spațiu digital mai sigur și mai transparent, în care: • platformele online să elimine conținutul ilegal; • utilizatorii să beneficieze de protecție sporită și transparență algoritmică; • minorii și categoriile vulnerabile să fie protejați de riscuri digitale; • marii furnizori de servicii (cu peste 45 de milioane de utilizatori în UE) să își evalueze riscurile sistemice și să coopereze cu autoritățile; • influencerii și brandurile să respecte obligațiile de transparență comercială.

1. Monitorizarea implementării DSA la nivelul statelor membre și al platformelor digitale.

2. Analiza impactului asupra pieței digitale europene – de la modele de business până la inovație și libertatea de exprimare.

3. Identificarea dificultăților de conformare și a posibilelor riscuri de cenzură.

4. Crearea unei platforme de dialog între eurodeputați, mediul academic și părțile afectate.

5. Promovarea soluțiilor și bunelor practici pentru sprijinirea IMM-urilor, startup-urilor și creatorilor independenți.

• Gheorghe Piperea, europarlamentar (ECR), membru al Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor, profesor de drept comercial la Universitatea din București – gazda evenimentului.

• Stephen Nikola Bartulica, deputat croat în Parlamentul European, membru al Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR).

• Virginie Joron, europarlamentar (Patriots for Europe Group), membră a Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor.

• Ioan-Rareș Bogdan, europarlamentar (EPP), membru al Comisiei de Cultură și Educație, jurnalist și fost realizator TV.

• Fidias Panayiotou, politician, influencer, umorist și YouTuber cipriot, membru independent al Parlamentului European.

• Diana-Gabriela Coman, specialist în social media, doctor în științele comunicării și lector universitar la Universitatea din București.

• Mike (Basic Jackpot), creator de conținut și influencer digital care reprezintă noua generație de voci online, promotor al creativității și divertismentului responsabil. • Matei-Alexandru Babeanu-Stirbu, creator de conținut și coach român.

• Fernando Hortal Foronda, responsabil de politici la BEUC (Organizația Europeană a Consumatorilor).

• Cristian Petru, prezentator TVR 1, profesor la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București, doctor în științele comunicării.

• Stéphane Luçon, jurnalist român care scrie în limba franceză, cu o vastă experiență în mass-media europeană și comunicare interculturală.

• Kevin Kirmizigul, președintele Organizației de Tineret din cadrul Blocului Național Sindical (BNS).

Evenimentul va analiza și aspecte practice ale conformării la DSA – de la etichetarea conținutului sponsorizat până la raportarea riscurilor sistemice și cooperarea cu autoritățile de supraveghere.