Un profesor și-a dat în judecată fostul elev, ajuns primar

Un profesor pensionar din Vaslui a ajuns în instanță într-un conflict cu fostul său elev, devenit între timp primarul municipiului. Dumitru Marin, în vârstă de 85 de ani, contestă faptul că administrația locală nu i-a acordat titlul de „Cetățean de Onoare” și a formulat o acțiune la Tribunalul Vaslui.

Profesorul consideră că activitatea sa culturală desfășurată de-a lungul mai multor decenii justifică acordarea distincției. În documentele depuse la instanță, acesta a inclus materiale referitoare la contribuțiile sale în domeniul cultural.

Dumitru Marin a solicitat instanței să intervină în disputa privind acordarea titlului onorific. Printre cererile formulate se numără suspendarea din funcție a primarului Lucian Braniște și obligarea Consiliului Local Vaslui să îi acorde distincția. Potrivit publicației Vremea Nouă, profesorul susține că administrația locală nu a gestionat corespunzător candidatura sa.

În sprijinul solicitării, Marin a invocat activitatea revistei „Meridianul Cultural Românesc”, despre care afirmă că reunește 1.311 colaboratori din 33 de țări. Profesorul consideră că distincția ar trebui acordată pe baza meritelor culturale și nu ar trebui să depindă de voința primarului.

„Consider că a fi Cetățean de Onoare este un drept, nu vreo bunăvoință de primar”, spune acesta în documentele depusae la instanță.

Într-un alt pasaj al documentelor, în care se referă la propria persoană folosind persoana a treia, Dumitru Marin vorbește despre vârsta sa și despre posibilitatea ca solicitarea să nu fie aprobată în timpul mandatului actualului edil.

„Evident, cât este Braniște primar, nu va trece o asemenea hotărâre de Consiliu, dar D.V. Marin are 85 de ani și 3 luni, iar împotriva timpului nu poate lupta”.

Nemulțumirile lui Dumitru Marin nu se limitează la neacordarea titlului de „Cetățean de Onoare”. Acesta îl acuză pe Lucian Braniște că ar fi refuzat, de-a lungul timpului, discuțiile cu reprezentanții publicației sale și că nu ar fi permis organizarea unor lansări de carte în cadrul manifestărilor culturale ale municipiului.

Profesorul a cerut inclusiv sancționarea primarului, apreciind că acesta nu ar fi respectat obligațiile legale.

„Cerem pedepsirea conform legii a cetățeanului Braniște Lucian, care se crede mai presus de lege”.

Solicitările au fost incluse în demersurile judiciare îndreptate împotriva administrației municipale.

Conflictul a fost discutat și într-o ședință a Consiliului Local Vaslui, unde Dumitru Marin a contestat modul în care administrația a fost reprezentată în instanță. Profesorul a susținut că mandatul acordat juristului ar fi vizat reprezentarea Consiliului Local, în timp ce documentele depuse ar fi urmărit apărarea simultană a instituției, a primarului și a consiliului.

„Vă înșală cineva din primărie. Nu zic că primarul”, le-a spus Marin consilierilor locali.

Consiliera Luminița Vârlan i-a răspuns că solicitarea privind acordarea titlului onorific a fost examinată de Comisia de Cultură și Învățământ, însă documentația depusă nu era completă.

„În momentul în care dosarul va fi complet, va intra în analiză și va primi un aviz pentru a veni în plen”, a declarat aceasta.

În timpul discuțiilor, Vârlan i-a cerut profesorului să își modereze tonul și i-a adresat o replică directă:

„Mă faceți să îmi fie rușine că mi-ați fost profesor”.

Demersul judiciar inițiat de Dumitru Marin a întâmpinat probleme de procedură. Potrivit informațiilor prezentate despre dosar, instanța a dispus suspendarea cauzei din cauza neîndeplinirii unor obligații procedurale.

Cererea fusese înregistrată în numele societății SC Cvintet Te-Ra, deși solicitările referitoare la suspendarea primarului și acordarea distincției îl vizau pe Dumitru Marin în calitate de persoană fizică.

Procedura de ordonanță președințială nu a stabilit dacă profesorul are sau nu dreptul la titlul solicitat. Procesul principal dintre Dumitru Marin, Primăria Vaslui, primarul Lucian Braniște și Consiliul Local Vaslui nu a început încă.