Un patron, luat la bătaie de la doi angajați pentru că nu și-au primit salariile







Un incident violent a avut loc în localitatea Copăceni, județul Cluj, unde patronul unei societăți din domeniul construcțiilor a fost luat la bătaie de doi angajați. Potrivit informațiilor oferite de IPJ Cluj, aceștia ar fi recurs la violență pe fondul unor nemulțumiri legate de neplata salariilor pentru activitatea desfășurată.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, agenții Secției 9 Poliție Rurală Turda au fost solicitați să intervină în urma unui scandal izbucnit în curtea unei locuințe.

Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat doi bărbați, în vârstă de 60 și 30 de ani, care s-au deplasat la adresa respectivă pentru a cere plata unor lucrări efectuate la firma de construcții. Potrivit anchetatorilor, în timpul discuției purtate cu un alt bărbat, în vârstă de 45 de ani, aflat acolo, schimbul de replici a escaladat rapid, degenerând.

La scurt timp, un echipaj medical a intervenit pentru a-i acorda îngrijiri bărbatului de 45 de ani, care a suferit leziuni în urma altercației. Acesta a fost transportat ulterior la spital pentru investigații suplimentare.

„Ulterior, la faţa locului s-a prezentat un echipaj medical, care i-a acordat îngrijiri medicale bărbatului de 45 de ani, acesta fiind transportat la o unitate medicală pentru investigaţii suplimentare”, se arată în comunicatul Poliţiei judeţului Cluj.

Poliția continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.

Victima a depus o plângere la Poliţie, însă nu a solicitat emiterea unui ordin de protecţie împotriva celor doi angajați implicaţi în incident.

Autorităţile continuă investigaţiile pentru a clarifica circumstanţele în care s-a produs incidentul şi pentru a lua măsurile legale corespunzătoare, informează stiridecluj.ro.