Update ora 13.06. Tribunalul Maramureș a hotărât, vineri, eliberarea condiționată a fostului primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș. Hotărârea este definitivă. Instanța a păstrat soluția pronunțată de Judecătoria Baia Mare în luna iunie și a respins apelul formulat de procurori.

Tribunalul Maramureș judecă vineri contestația depusă de procurorii DNA împotriva hotărârii prin care Judecătoria Baia Mare a admis eliberarea condiționată a fostului primar Cătălin Cherecheș. Acesta execută o pedeapsă pentru luare de mită și mai are pe rol un dosar privind trecerea frauduloasă a frontierei de stat și fals privind identitatea.

Tribunalul Maramureș este așteptat să se pronunțe asupra contestației formulate de procurorii DNA împotriva deciziei Judecătoriei Baia Mare din 16 iunie, prin care a fost admisă cererea de eliberare condiționată a lui Cătălin Cherecheș.Fostul primar al municipiului Baia Mare execută o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru luare de mită, condamnare rămasă definitivă în 2024, după ce Curtea de Apel Cluj i-a respins contestația în anulare.

„Admite propunerea de liberare condiţionată privind pe condamnatul C. C. şi, în consecinţă, (...) dispune liberarea condiţionată a condamnatului din executarea pedepsei de 5 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 470/12.04.2024 a Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală, în baza căreia s-a emis mandatul de executare a pedepsei nr. 1194/23.04.2024 de către Tribunalul Bucureşti - Secţia I penală”, a stabilit atunci Judecătoria Baia Mare.

Potrivit aceleiași hotărâri, perioada cuprinsă până la 18 martie 2028 reprezintă termenul de supraveghere.

„Pune în vedere condamnatului dispoziţiile art. 100 alin. 5 raportat la art. 104 alin. 2 Cod penal referitoare la conduita sa viitoare şi consecinţele la care se expune, dacă va mai comite infracţiuni pe durata termenului de supraveghere", mai preciza instanţa.

Procurorii Biroului Teritorial Baia Mare al DNA au contestat hotărârea Judecătoriei Baia Mare.

Dosarul este judecat vineri, 10 iulie, la Tribunalul Maramureș, după ce termenul inițial din 6 august a fost devansat pentru 9 iulie, iar ulterior preschimbat pentru 10 iulie.

În 4 iunie 2026, Judecătoria Baia Mare l-a condamnat pe Cătălin Cherecheș la doi ani de închisoare pentru trecerea frauduloasă a frontierei de stat și la doi ani de închisoare pentru fals privind identitatea.

„Condamnă inculpatul C. C. pentru săvârşirea, la data de 24.11.2023, a infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat, (...), la pedeapsa de 2 ani închisoare şi (...) pentru săvârşirea, la aceeaşi dată, a infracţiunii de fals privind identitatea, (...) la pedeapsa de 2 ani închisoare. (...) Constată că infracţiunile de trecere frauduloasă a frontierei de stat (...) şi fals privind identitatea (...) au fost săvârşite în concurs real între ele şi cu infracţiunea de luare de mită în formă continuată, (...) aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de o treime din celelalte pedepse aplicate, respectiv 1 an şi 4 luni închisoare, rezultând pedeapsa de 6 ani şi 4 luni închisoare, ce se va executa în regim privativ de libertate. (...) Deduce din pedeapsa rezultantă de 6 ani şi 4 luni închisoare - durata reţinerii (...), a arestării preventive (...), respectiv a arestului la domiciliu (...), perioada în care inculpatul a fost arestat în Germania în vederea executării mandatului european de arestare (...) perioada executată din data de 19.03.2024 la zi”, a stabilit instanța

Potrivit aceleiași hotărâri, fostul edil are interdicția de a fi ales în autorități publice, de a ocupa funcții publice care implică exercitarea autorității de stat și funcția de primar pentru o perioadă de cinci ani, după executarea pedepsei principale sau în condițiile prevăzute de lege.

Cătălin Cherecheș a contestat sentința din 4 iunie 2026, iar Curtea de Apel Cluj a stabilit termen de judecată pentru 22 septembrie. Fostul primar a fost dat în urmărire internațională după ce a părăsit România înainte de pronunțarea sentinței instanței de fond, folosind identitatea unei rude și trecând prin Punctul de Trecere a Frontierei Petea.

Acesta a fost depistat de polițiști în Augsburg, Germania, în 28 noiembrie 2023, apoi adus în România, unde a fost încarcerat la Penitenciarul Rahova și ulterior transferat la Penitenciarul Baia Mare.

Cătălin Cherecheș a fost trimis în judecată de DNA în 20 mai 2016 pentru luare de mită în formă continuată, după ce ar fi primit 70.000 de lei de la o persoană din conducerea CS Fotbal Club Municipal Baia Mare pentru a susține financiar clubul.

La începutul lunii noiembrie 2023, socrii fostului primar au fost arestați, după ce soacra acestuia a fost prinsă în flagrant de procurorii DNA în timp ce i-ar fi oferit mamei unei judecătoare de la Curtea de Apel Cluj suma de 50.000 de euro pentru obținerea unei sentințe mai blânde în dosarul lui Cătălin Cherecheș.