Un nou summit Putin-Trump? Riabkov: Nu exclud nimic

Serghei Riabkov / sursa foto: captură video
O posibilă reluare a dialogului la nivel înalt între președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump este luată în calcul de Moscova, potrivit unei declarații formulate de ministrul adjunct al Afacerilor Externe rus, Serghei Riabkov.

Afirmațiile au fost publicate de revista International Affairs și consemnate de agenția Reuters, într-un context diplomatic marcat de discuțiile privind un potențial proiect de acord de pace pentru Ucraina.

Posibilitatea unei noi întâlniri Putin - Tramp

În interviul acordat revistei, Serghei Riabkov a transmis că o nouă întrevedere între cei doi lideri nu este exclusă. „Nu exclud nimic”, a afirmat acesta, subliniind că discuțiile privind opțiunile de continuare a dialogului rămân deschise.

El a precizat că „căutarea unei căi de urmat continuă”, descriind situația drept una în care se mențin canale de comunicare active.

Oficialul rus a afirmat că, în ciuda dificultăților politice, contactele dintre Rusia și Statele Unite au continuat.

Potrivit acestuia, „contactele dintre Rusia şi Statele Unite nu au fost suspendate, iar canalele în favoarea unui dialog continuă să funcţioneze”.

Contextul ultimelor discuții bilaterale

Ultima întâlnire dintre Donald Trump și Vladimir Putin a avut loc în luna august, în Alaska. Summitul nu a generat însă un acord care să conducă la o soluție privind conflictul din Ucraina, început în februarie 2022.

O nouă întâlnire era prevăzută a avea loc la Budapesta, însă aceasta a fost amânată pe termen nelimitat.

În ceea ce privește mecanismele de comunicare, ministrul adjunct de Externe a descris dialogul ca fiind unul în desfășurare. „Lucrăm în mod continuu. Avem formate şi canale bine stabilite.

Donald Trump și Vladimir Putin au o relație cel puțin controversată

Nu toate aceste canale sunt vizibile sau audibile, nu toate trebuie discutate public, dar adevărul este că totul funcţionează”, a precizat Riabkov.

Legătura cu discuțiile privind un posibil acord de pace

Declarațiile oficialului rus apar într-un moment în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis că este dispus să analizeze un nou proiect american de acord de pace.

Planul ar urma să includă elemente considerate esențiale de Federația Rusă, potrivit relatărilor difuzate la nivel internațional.

În paralel, actorii europeni implicați în susținerea Ucrainei au menționat că nu susțin variante de soluționare care ar presupune o cedare unilaterală din partea Kievului.

Aceste reacții au plasat declarația lui Riabkov într-un cadru diplomatic mai amplu, în care statele occidentale evaluează modalitățile de continuare a negocierilor.

Perspective asupra dialogului Putin - Trump

Afirmațiile oficialului rus indică faptul că discuțiile la nivel înalt sunt considerate relevante pentru arhitectura negocierilor internaționale.

Deși nu a fost oferit un calendar privind o eventuală întâlnire între cei doi lideri, mesajul transmis sugerează că Moscova analizează opțiunile existente și menține deschise canalele de dialog.

În acest context, perspectivele unei noi întrevederi Putin–Trump rămân legate de evoluțiile diplomatice din următoarele luni, fără a fi anunțate până în prezent date concrete sau un cadru oficial pentru organizarea discuțiilor.

