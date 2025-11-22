Trump l-a apărat de jurnaliști pe primarul socialist din New York, Zohran Mamdani, în Biroul Oval. Video

Președintele american Donald Trump l-a apărat de jurnaliști pe noul primar socialist din New York, Zohran Mamdani. Acesta a fost întrebat de jurnalista Jacqui Heinrich, de la Fox News, în timpul unei întâlniri cu presa desfășurate în Biroul Oval după discuțiile dintre cei doi, dacă mai crede că Trump este „fascist”.

Zohran Mamdani a încercat să răspundă, dar Trump a intervenit ironic spunând că „e în regulă, poți pur și simplu să spui „da”. E mai ușor decât să încerci să explici. Nu mă deranjează”, apoi l-a bătut prietenește pe braț pe primarul socialist al New York-ului.

Apoi președintele a adăugat râzând: „Am fost numit mult mai rău decât „despot”. Poate se va răzgândi”.

În discursul său de victorie electorală, autointitulat primar socialist de New York, Zohran Mamdani, l-a numit pe Trump „despot”, iar în alte discursuri publice l-a calificat drept „fascist”.

Iar purtătoarea de cuvânt a președintelui a prezentat vizita lui Zohran Mamdani, înainte de întâlnirea de vineri, drept o „venire a comuniștilor la Casa Albă”, potrivit BBC.

Dar când au stat unul lângă altul în Biroul Oval, cei doi lideri au adoptat un ton surprinzător de conciliant. Mai mult, Trump nu doar că s-a abținut să-l atace pe Mamdani, dar l-a și lăudat de nenumărate ori.

În plus, la final președintele SUA și-a exprimat speranța că Zohran Mamdani va fi un „primar cu adevărat grozav”, iar apoi a spus că este „încrezător că poate face o treabă foarte bună”.

Discuția cu presa de circa 10 minute a avut loc după o convorbire amplă, axată pe accesibilitatea locuințelor și siguranța publică din metropola americană. Discuția a fost descrisă de presă ca plină de tensiune între retorica de extremă stânga a lui Mamdani din campania pentru primărie și realitatea politică a guvernării orașului alături de administrația Trump.

Dar Mamdani nu a dat un răspuns direct, ci a spus doar că intenționează să colaboreze cu președintele acolo unde sunt de acord, pentru a-i ajuta pe cei 8,5 milioane de locuitori ai orașului.

Momentul în care Trump l-a apărat ironic pe Zohran Mamdani a venit după ce ambii lideri au subliniat public domeniile unei potențiale cooperări.

Trump a subliniat că scăderea prețurilor la energie este unul dintre obiectivele sale și a spus că dorește ca firmele de utilități, inclusiv Con Edison, să reducă tarifele.

Iar Mamdani a prezentat un plan de administrare pentru New York axat pe locuințe accesibile, chirii mici, alimente și utilități iefine, spunând că newyorkezii se confruntă cu o „criză a costului vieții care amenință să alunge familiile din oraș”.

Discuția Trump-Mamdani a abordat și siguranța publică, iar noul primar a declarat că intenționează să mențină aproximativ 35.000 de ofițeri NYPD, mutând în același timp mai multe apeluri non-urgente de la poliție către personalul de intervenție în domeniul sănătății mintale.

Trump a declarat că amândoi au același obiectiv de a îndepărta „oamenii foarte răi” din metropolă și de a face orașul mai sigur, adăugând: „Vrem ca New York-ul să prospere din nou”.

Incidentul dintre noul primar și jurnalista Jacqui Heinrich ar putea alimenta o analiză suplimentară a modului în care Mamdani va trebui să echilibreze mesajele sale de extremă stânga cu cerințele realiste ale guvernării. Primarul ales s-a identificat cu mândrie drept socialist, dar a spus că intenționează să „profite de momentul oportun” în parteneriat cu administrația Trump atunci când este posibil.

Trump a mai spus că este deschis să se întâlnească din nou cu Mamdani, iar primarul a spus același lucru, adăugând că obiectivul său este să găsească puncte de acord care ar putea „să fie de folos newyorkezilor imediat”.

Președintele Trump a postat vineri seară, pe Truth Social, mai multe fotografii de la întâlnirea cu Zohran Mamdani. „A fost o mare onoare să o întâlnesc pe Zohran Mamdani, noul primar al orașului New York!”, a comentat el.

Casa Albă nu a răspuns imediat solicitării Fox News Digital de a comenta.

