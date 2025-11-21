Prima reacție a lui Vladimir Putin după planul de pace al SUA: Poate constitui baza unui acord de pace definitiv

Liderul rus a anunțat că propunerile Washingtonului de pace au fost discutate încă din vară. În cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al Rusiei, el a afirmat că planul prezentat acum este o versiune actualizată a discuțiilor din Alaska dintre Donald Trump și delegația rusă. Putin a declarat că Rusia vede în acest document un potențial punct de plecare pentru negocieri:

„Planul de pace al președintelui Trump pentru soluționarea situației din Ucraina a fost discutat înainte de întâlnirea din Alaska În cursul acestei discuții, partea americană ne-a cerut să facem anumite compromisuri și să dăm dovadă de flexibilitate, după cum au spus ei. În timpul discuțiilor de la Anchorage, am confirmat că, în ciuda anumitor probleme complexe și dificultăți pentru noi, suntem totuși de acord cu aceste propuneri”, a declarat Putin potrivit Le Figaro.

Cu toate astea, Vladimir Putin a acuzat apoi Kievul că a respins propunerile după summitul din Alaska.

„Cred că acesta este motivul pentru care a apărut o nouă versiune, în esență modernizată, a planului, care cuprinde acum 28 de puncte. Avem textul acestuia”, a spus președintele rus. „Cred că și acesta poate constitui baza unui acord de pace definitiv”, a adăugat Putin.

Putin: "If Kiev doesn't want to discuss President Trump's peace proposal, they and the European warmongers must realize that events in Kupiansk will repeat in other key areas. Maybe not as quick as we would like, but inevitably." pic.twitter.com/bWid1eDo8H — Margarita Simonyan (@M_Simonyan) November 21, 2025

Liderul ucrainean a transmis că planul american îi pune țara în fața unor decizii dramatice.

„Presiunea asupra Ucrainei este acum la cote maxime. Ucraina s-ar putea confrunta acum cu o alegere foarte dificilă: fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un partener cheie, fie 28 de puncte dificile, fie o iarnă extrem de grea. Cele mai dificile riscuri sunt viața fără libertate, fără demnitate, fără dreptate și a crede pe cineva care ne-a atacat deja de două ori”, a afirmat Zelenski.

Acesta a precizat că partenerii internaționali – în special Statele Unite – cer un răspuns cât mai rapid cu privire la plan. Liderul ucrainean a subliniat că acționează în limitele mandatului său constituțional.

„Nu am trădat Ucraina atunci și nu o vom trăda nici acum”, a transmis Zelenski, adăugând că „săptămâna viitoare va fi foarte dificilă”, în condițiile „foarte multă presiune” pentru acceptarea unor concesii semnificative impuse Kievului.

Într-o convorbire telefonică comună purtată vineri dimineață, cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer au reafirmat că obiectivul lor este protejarea intereselor strategice ale Europei și Ucrainei.

Comunicatul guvernului german precizează că liderii occidentali „au convenit să continue să urmărească obiectivul de a proteja interesele vitale ale Europei și Ucrainei pe termen lung”. Acest lucru presupune „asigurarea faptului că linia de contact este punctul de plecare pentru o înțelegere și că forțele armate ucrainene rămân capabile să apere în mod eficient suveranitatea Ucrainei”, poziție diferită de propunerea americană, care ar solicita Ucrainei să se retragă din porțiuni suplimentare de teritoriu.