Un nou program de asistență oferită familiilor vulnerabile. Beneficiarii pot ridica banii

Republica Moldova. Un nou suport pentru cetățeni în sezonul rece. Autoritățile au anunțat la finele lunii ianuarie un nou program de asistență oferit familiilor vulnerabile. Ajutorul financiar va fi distribuit începând cu ziua de joi, 27 februarie, până vineri, 21 martie 2025.

Programul „Asistență financiară de iarnă pentru gospodăriile vulnerabile ale moldovenilor și refugiaților ucraineni” are ca scop acordarea de compensații financiare, pentru sprijinul acestor gospodării în fața crizei energetice, în special în sezonul rece a anului. De asemenea, măsură urmărește să ajute grupurile vulnerabile prin acoperirea parțială a costurilor crescute de trai.

Beneficiarii programului

Compensația nominativă este o plată unică care se acordă potențialilor beneficiari și solicitanți ai serviciului social „Asistență personală” și refugiaților ucraineni, care au obținut statutul de protecție temporară, înregistrați în Sistemul Informațional „Vulnerabilitate energetică”.

Categoriile de persoane eligibile, vor beneficia de o plată unică și variabilă. Aceasta va reprezenta diferența dintre compensația la energie, stabilită individual, și plafonul maxim stabilit pentru fiecare categorie.

Ajutorul financiar va fi distribuit prin două modalități: prin livrare la domiciliu, pentru persoanele cu dizabilități care nu se pot deplasa, și prin ridicarea banilor de la oficiile poștale, pentru celelalte categorii de beneficiari.

Persoanele eligibile sunt notificate printr-un SMS că au fost selectate pentru a primi ajutorul financiar, precum și despre modalitățile prin care pot accesa acest suport.

Ajutorul va fi oferit sub formă de compensații

Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu organizația People in Need și cu sprijinul financiar al UE, a lansat la începutul acestui an un nou program de plăți. Acesta este destinat susținerii gospodăriilor vulnerabile în perioada rece a anului, inclusiv refugiaților ucraineni aflați sub protecție temporară.

Bugetul total al programului de suport este de 700 mii de euro. Suma va fi distribuită sub formă de compensații financiare până la sfârșitul lunii martie 2025.

Inițiativa este posibilă datorită contribuțiilor din partea People in Need, a resurselor SOS Ukraine - donațiile poporului ceh și a finanțării din partea Uniunii Europene.