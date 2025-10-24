Social

Un membru al partidului AUR și-a pierdut viața într-un accident de mașină

Un membru al partidului AUR și-a pierdut viața într-un accident de mașină
O tragedie rutieră de proporții a curmat viețile a doi bărbați pe DN2, șosea cunoscută pentru numărul mare de accidente grave. Un TIR scăpat de sub control s-a răsturnat peste mașina în care se aflau cei doi, provocând un impact violent în urma căruia autoturismul a fost complet strivit. Printre victime se află Vasile Ungureanu, consilier local AUR din județul Suceava, care se întorcea de la Iași după ce îl însoțise pe un prieten bolnav la tratamentul de chimioterapie, relatează Realitatea Plus.

Impact fatal după pierderea controlului TIR-ului

Primele date arată că accidentul s-a produs în comuna Cristești, județul Iași, imediat după localitatea Drăgușeni.

Șoferul TIR-ului ar fi pierdut controlul volanului, vehiculul intrând pe contrasens și răsturnându-se peste autoturismul în care se aflau cei doi suceveni. Forța impactului a fost atât de mare încât echipele de intervenție nu au mai putut face nimic pentru a salva victimele.

La volan se afla Vasile Ungureanu, în vârstă de 42 de ani, consilier AUR, iar pe scaunul din dreapta se afla prietenul său, Vasile Toma, de 39 de ani, diagnosticat cu cancer, care revenea de la o ședință de tratament.

Simona Halep și-ar fi pierdut o treime din avere. Nota de plată a venit după retragerea din tenis
Condițiile impuse de Sorin Grindeanu pentru a rămâne în coaliție: Nu ne ține nimeni cu forța
Accident auto

Accident auto. Sursă foto: Captură video

Informațiile furnizate de autorități

Accidentul s-a produs în jurul orei 15.00, pe sensul de mers Drăgușeni – Cristești. Potrivit IPJ Iași: „În urma cercetărilor efectuate, a rezultat faptul că un bărbat, de 54 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, în timp ce conducea un autotren cu semiremorcă, din direcția Drăgușeni spre Cristești, ar fi pierdut controlul autovehiculului, moment în care s-ar fi răsturnat pe partea carosabilă și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, condus de un bărbat de 42 de ani, din județul Suceava.

În urma impactului, a rezultat decesul bărbatului de 42 de ani, cât și a pasagerului din autoturism, un bărbat de 39 de ani.

Conducătorul tirului a fost testat cu etilorestul rezultatul fiind negativ

Imaginile surprinse la fața locului arată dezastrul produs de răsturnarea semiremorcii, autoturismul fiind complet zdrobit sub greutatea TIR-ului. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii accidentului.

 

