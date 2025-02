Justitie Un medic italian din Timişoara cerea 30.000 de euro pentru diplome false







Poliţiştii timişeni au făcut joi şapte percheziţii în Timişoara şi Arad, la locuinţele unor persoane şi la sediile unor instituţii, în cazul unui medic italian, suspectat că ar fi cerut bani unor studenţi pentru a-i ajuta să obţină diplome false de medici.

Poliţiştii de la IPJ Timiş s-au sesizat din oficiu în acest caz, după apariţia unui reportaj la un post italian de televiziune în care medicul respectiv a fost filmat cerând 30.000 de euro pentru diplome false, susţinând că ar avea conexiuni la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

Ar fi solicitat sume de bani unor studenţi

Stomatologul a susţinut ulterior că a fost victima unei înscenări, iar reprezentanţii universităţii arădene au afirmat că instituţia nu are nicio legătură.

Poliţiştii din cadrul I.P.J. Timiş – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul lucrătorilor de poliţie din cadrul I.P.J. Timiş - Serviciul Criminalistic, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, au făcut, joi, şapte percheziţii domiciliare în municipiile Timişoara şi Arad, la imobilele unor persoane fizice şi juridice şi la sediul unor instituţii publice, în cadrul unui dosar penal care are ca obiect săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş.

„În fapt, un medic de origine italiană, stabilit în Timişoara, ar fi solicitat sume de bani unor studenţi pentru a-i ajuta să obţină diplome privind calitatea de medic estetician, fără ca aceştia să urmeze toţi anii de studiu, medicul creând aparenţa că ar avea o persoană de legătură din cadrul unei universităţi din Arad”, mai precizează sursa citată.

A fost filmat cerând 30.000 de euro

Poliţiştii s-au sesizat din oficiu şi au început să facă cercetări după apariţia unui reportaj la un post italian de televiziune în care un medic stomatolog originar din Italia, dar stabilit în România, a fost filmat cerând 30.000 de euro pentru diplome false.

„Cu privire la informaţiile apărute în mediul online, referitoare la faptul că un medic ar fi falsificat diplome pentru studenţi, vă comunicăm că poliţiştii Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Timiş s-au sesizat din oficiu şi efectuează verificări pentru stabilirea întregii situaţii de fapt şi dispunerea măsurilor legale”, a anunţat IPJ Timiş, în urmă cu două zile.

Filmat cu camera ascunsă

Jurnaliştii italieni au prezentat inclusiv o filmare cu camera ascunsă, în care stomatologul povesteşte că pentru suma de 30.000 de euro şi cu ajutorul unor persoane de la Universitatea arădeană studenţii primesc diplome false cu care să se poată transfera la o universitate din Italia, deşi nu au frecventat cursurile în România.

„8.500 de euro taxele universitare. 4.000 de euro pe an pentru prefectură şi 5.000 de euro pentru mine. 17.000 plus 8 fac 25. Plus încă cinci, 30. Mă arestează dacă găsesc actele astea", ar spune medicul, în filmarea, făcută cu camera ascunsă, a discuţiei dintre medicul italian şi o echipă de jurnalişti din Peninsulă, potrivit observatornews.

Medicul italian Tomasso Porra neagă situaţia şi spune că a fost victima unei înscenări.