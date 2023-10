Un jurnalist controversat, reangajat la New York Times. Îi ridicase ode unui dictator fanatic

Jurnalist care l-a elogiat pe Hitler

Un jurnalist care a stârnit mari discuțuții. Cineastul palestinian Soliman Hijjy l-a lăudat pe liderul nazist încă din 2018. Jurnalistul, într-o postare pe Facebook, a distribuit o fotografie cu el însuși cu legendă că se află „într-o stare de armonie așa cum a fost Hitler în timpul Holocaustului”. Traducerea din limba arabă, afost realizată de site-ul de supraveghere a presei pro-Israel HonestReporting.

În același an, Hijjy a fost angajat de Times ca jurnalist independent și a lucrat la o serie de „investigații vizuale”. Acestea au fost publicate de organizație până în 2021. Una dintre care era despre un atac aerian israelian care a ucis 44 de persoane.

Postările din 2018 ale lui Hijjy au fost scoase la iveală anul trecut. O postare pe Facebook din 2012 în care a scris în arabă „Cât de mare ești, Hitler”, alături de o imagine photoshopată a lui Hitler care pare că își face un selfie. Organizațiile pro-Israel au reclamat Times pentru că a angajat jurnaliști antisemiți ca liber profesioniști.

La momentul respectiv, Hijjy nu părea să mai lucreze pentru Times. De atunci, și-a retras postările controversate pro-Hitler.

New York Times l-a reangajat, săptămâna trecută, pe freelancerul antisemit

Din 12 octombrie, semnătura lui Hijjy a apărut în publicație aproape în fiecare zi. Hijjjy a scris un articol intitulat „La un spital din sudul Gazei, un generator de rezervă devine o linie de salvare critică”, despre o unitate aflată la trei kilometri de spitalul Ahli Arab. Spitalul a fost bombardat de o organizație teroristă palestiniană. Aceasta a acuzat în mod fals Israelul pentru atac.

Un purtător de cuvânt al Times a apărat decizia publicației de a-l reangaja pe Hijjy

„Am analizat postările problematice din social media ale domnului Hijjy atunci când au ieșit la iveală în 2022 . Și am luat o serie de măsuri pentru a ne asigura că a înțeles preocupările noastre. El ar putea respecta standardele noastre dacă ar dori să lucreze ca freelancer pentru noi în viitor”, a declarat reprezentantul.

„Domnul Hijjy a urmat acești pași și a menținut standarde jurnalistice înalte. El a livrat o muncă importantă și imparțială cu un mare risc personal în Gaza în timpul acestui conflict”.

The Times și-a atras disprețul criticilor media pentru că a publicat un titlu inițial despre explozia de la spital care arăta cu degetul spre statul evreu: ”O lovitură israeliană ucide sute de persoane într-un spital, spun oficialii palestinieni”.

Ambasadorul Israelului la ONU, Gilad Erdan, a criticat Times pentru decizia sa de a-l readuce pe Hijjy

„The Times tocmai a reangajat un NAZIST. Lăsați asta să se scufunde. Soliman Hijjy îl laudă pe Hitler, iar NYT l-a reangajat”, a scris vineri Erdan pe Twitter.

Între timp, fotograful independent al Times, Hosam Salem, a fost, de asemenea, acuzat anul trecut că a împărtășit postări antisemite pe rețelele de socializare, deși a împărtășit în octombrie anul trecut că publicația a rupt legăturile cu acest jurnalist.

„După ani de zile în care am acoperit Fâșia Gaza în calitate de fotojurnalist independent pentru New York Times, am fost informat printr-un apel telefonic abrupt de către publicația americană că nu vor mai lucra cu mine în viitor”, a împărtășit Salem pe X, cunoscut atunci sub numele de Twitter, în octombrie 2022.

Salem a continuat să dea vina pe un articol al HonestReporting, care a indicat postările sale pro-Palestina de pe Facebook, ca motiv al concedierii sale.

Nu este clar de ce Times nu a făcut demersuri similare pentru a se distanța de Hijjy, ale cărui postări pro-Hitler au fost incluse în același articol al HonestReporting, potrivit stiripesurse.ro.