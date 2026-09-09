O campanie neobișnuită de promovare a KFC a atras atenția în Italia, după ce lanțul de restaurante le-a oferit participanților la un festival pui prăjit gratuit pe viață în schimbul unui tatuaj permanent cu marca. Oferta a fost lansată la festivalul Modena Nerd, organizat la Modena și dedicat benzilor desenate, jocurilor video și culturii cosplay. Cei care au acceptat provocarea au putut să își tatueze logo-ul KFC pe piele, în schimbul unui beneficiu care poate fi folosit pe termen lung, potrivit Le Figaro.

Campania, intitulată „Experiența Tatuajului”, a atras peste 200 de participanți care au acceptat să poarte permanent pe piele însemnul companiei.

Oferta nu înseamnă însă că beneficiarii pot merge zilnic la restaurant pentru a primi gratuit pui prăjit. Promisiunea vine cu o condiție clară: avantajul poate fi folosit o singură dată la zece zile și doar în restaurantele participante.

Astfel, persoanele care au acceptat tatuajul trebuie să respecte regulile stabilite de companie pentru a putea beneficia de produsele oferite gratuit.

Inițiativa nu a fost primită cu entuziasm de toate organizațiile din Italia. Federconsumatori, o asociație care apără drepturile consumatorilor, a cerut oprirea campaniei și a criticat ideea ca oamenii să devină, practic, suporturi publicitare permanente pentru un brand.

Organizația a ridicat și întrebări referitoare la condițiile în care au fost realizate tatuajele, precum și la autorizațiile necesare pentru desfășurarea acestei activități.

Criticile au pus în centrul dezbaterii atât natura neobișnuită a campaniei, cât și modul în care compania a legat un beneficiu comercial pe termen lung de realizarea unui tatuaj permanent.

În urma controversei, autoritățile au verificat documentele artiștilor care au realizat tatuajele la festival. Verificările au arătat că actele acestora erau în regulă, iar tatuatorii aveau dreptul să își desfășoare activitatea.

Prin urmare, campania a putut continua, în ciuda criticilor venite din partea organizațiilor de protecție a consumatorilor.

Nu este prima dată când compania folosește această idee de marketing. În 2025, KFC a propus o campanie similară, însă numărul participanților a fost mult mai mic.

Atunci au fost realizate doar 50 de tatuaje, în timp ce ediția actuală a campaniei a depășit pragul de 200 de persoane.