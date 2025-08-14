Politica PNL despre AUR: Zgârie la ușa guvernării fiindcă pierde electorat







Alexandru Muraru, vicepreședinte al PNL și deputat de Iași, îl acuză pe George Simion, liderul AUR, că încearcă să destabilizeze eforturile guvernamentale de reformă. Muraru afirmă că Simion „caută cu disperare să rămână relevant și se agață oportunistic de orice încercare de destabilizare a guvernării. Doar că nu îi iese”.

Parlamentarul PNL a scris joi, într-o postare pe Facebook, că AUR încearcă să submineze eforturile de reformă, menționând că declarațiile celor din partid urmăresc „să inducă percepția unei fracturi în Coaliție și să devieze atenția de la agenda reală de guvernare”.

Muraru afirmă că AUR trece printr-o „criză accentuată de idei” și că nu există nicio „perspectivă” ca acest partid să ajungă la guvernare.

„Cert este că AUR se află într-o criză accentuată de idei, la fel ca și absența oricărei perspective ca acest partid să ajungă la guvernare. De altfel, tocmai reforma statului este gândită ca să combată populismul, fapt ce deranjează cumplit în rândurile suveraniștilor”, a scris acesta.

Muraru a criticat și programul electoral al partidului de anul trecut, pe care l-a descris ca fiind „o colecție de abjecții din cenușa bolșevismului, legionarismului și comunismului: naționalizarea OMV Petrom sau tribunale ale poporului”.

În opinia sa, partidul încearcă să se apropie de guvernare pentru că își pierde electoratul și influența politică. „AUR zgârie la ușa guvernării fiindcă pierde electorat și pierde influență politică. Forțele politice responsabile au creat și mențin un cordon sanitar contra AUR, iar perspectiva ca AUR să ajungă la guvernare în acest ciclu electoral e zero”, a mai scris acesta, pe Facebook.

Simion a declarat, marți seară, că AUR își propune să intre la guvernare din toamnă, dacă va exista susținere pentru o moțiune de cenzură.

„Intenționez să devin și mai serios, dacă e cazul, în a face opoziție și în a învăța pentru viitoarea guvernare. Pentru că este inevitabil. Sperăm noi din toamnă să ajungem la guvernare”, a spus acesta, la Realitatea Plus.