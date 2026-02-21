Un cardialog a făcut infarct înainte de a împlini 57 de ani: O inimă care a bătut mereu pentru ceilalți

Comunitatea medicală din România trece prin momente grele, după moartea unui cunoscut medic cardiolog din Suceava. Anca Oică s-a stins din viață cu doar câteva zile înainte de a împlini 57 de ani, potrivit unui anunț făcut pe rețelele de socializare, vestea provocând un val de reacții emoționante din partea colegilor și pacienților.

Medicul Anca Oică a murit vineri, 20 februarie, urmând ca pe 24 februarie să împlinească 57 de ani. Primele informații indică faptul că decesul a survenit în urma unui infarct.

Absolventă a Facultății de Medicină din Cluj, aceasta a profesat o perioadă la Fălticeni, însă cea mai mare parte a activității sale s-a desfășurat la Policlinica Areni din municipiul Suceava. Potrivit celor apropiați, medicul a început să acuze probleme de sănătate cu câteva zile înainte de tragedie, iar starea sa s-a deteriorat rapid. În scurt timp a suferit un infarct care s-a dovedit fatal.

Colegii au intervenit imediat pentru a-i acorda ajutor, însă eforturile lor nu au avut rezultatul dorit. Ulterior, aceștia au transmis un mesaj public în memoria sa.

„Rămas bun, Dr. Anca Oică. Comunitatea din Suceava deplânge trecerea la cele veșnice a doctoriței Anca Oică, un model de profesionalism și omenie. Specialistă în expertiza capacității de muncă, aceasta și-a dedicat cea mai mare parte a carierei pacienților din Policlinica Areni, fiind recunoscută pentru verticalitatea morală și discreția elegantă cu care a tratat fiecare destin Un infarct a oprit prematur o inimă care a bătut mereu pentru ceilalți, cu doar câteva zile înainte de a împlini 57 de ani”, au transmis colegii Ancăi Oică.

Tragedia readuce în atenție presiunea uriașă din sistemul medical. În toamna anului 2025, Adrian Istudor, antreprenor și inginer la Totalmed Aparatură Medicală, a publicat pe Facebook o listă a medicilor din România care au murit în timpul gărzii sau imediat după încheierea acesteia.

Lista include 46 de nume, de la medici rezidenți la specialiști cu experiență, și scoate în evidență problema suprasolicitării constante din spitale.

În mesajul său, Adrian Istudor atrage atenția asupra condițiilor în care lucrează cadrele medicale: „Și medicii sunt oameni, au nevoie de timp de odihnă. Directiva europeană a timpului de odihnă este nerespectată, gărzile nu sunt considerate vechime în muncă, gărzile sunt remunerate la nivelul anului 2018, iar liberul după gardă nu se poate respecta din lipsă de personal. Până când?”

Situația descrisă evidențiază un sistem în care efortul continuu și lipsa resurselor pot afecta nu doar sănătatea medicilor, ci și siguranța pacienților.