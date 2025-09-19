Accident grav la Caransebeș. Un muncitor de 38 de ani, electrocutat pe un stâlp de electricitate

Un incident grav a avut loc vineri în județul Caraș-Severin, unde un bărbat a fost electrocutat în timpul unor lucrări de întreținere efectuate pe un stâlp de electricitate. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin, victima a suferit arsuri la nivelul feței, membrelor superioare și inferioare. Bărbatul a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Incidentul a avut loc vineri, 19 septembrie 2025, în jurul orei 11:30. Polițiștii au fost alertați printr-un apel la numărul unic de urgență 112 cu privire la o posibilă electrocutare.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin, din primele cercetări reiese că un bărbat în vârstă de 38 de ani, angajat al unei firme, se afla în timpul programului de lucru și desfășura activități de întreținere la un stâlp de pe strada Traian Doda. În timpul intervenției, acesta a suferit un accident prin electrocutare, mai arată IPJ Caraş-Severin.

Un bărbat a ajuns la spital pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate, în urma unui incident aflat în curs de investigare. Polițiștii au informat, de asemenea, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Caraș-Severin despre situație, iar ancheta este derulată în continuare sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeș.

Bărbatul a fost rănit, prezentând arsuri pe față, precum și la nivelul membrelor superioare și inferioare. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul.

„În data de 19.09.2025, în jurul orei 11.31, poliţiştii Poliţiei Municipiului Caransebeş au fost sesizaţi prin numărul de urgență 112 despre faptul că o persoană este posibil să fie electrocutată.

Din primele verificări efectuate, poliţiştii au stabilit faptul că, în timp ce un bărbat de 38 de ani, aflat în timpul serviciului, efectua lucrări de mentenanţă la nivelul stâlpilor de pe strada Traian Doda din Caransebeş, a fost electrocutat, fiindu-i provocate arsuri la nivelul feţei şi al membrelor superioare şi inferioare”, se arată în comunicatul emis de IPJ Caraş-Severin.