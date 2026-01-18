Un bărbat din București, reținut după ce a smuls cerceii din aur din urechile unei femei

Un bărbat a smuls cerceii din aur din urechile unei femei de 68 de ani, într-o scară de bloc din București. După ce victima a pornit în urmărirea lui, agresorul a împins-o, iar femeia a căzut pe scări. Autorul faptei, în vârstă de 55 de ani, a fost identificat și prins la scurt timp, potrivit Poliţiei Capitalei.

Reprezentanții Poliției Capitalei au anunțat că polițiștii Secției 19 au fost alertați sâmbătă, prin apel la 112, după ce unei femei i-au fost smulși cerceii din urechi. Incidentul a avut loc într-un bloc din Sectorul 5. Polițiștii au mers la adresa indicată și au discutat cu victima, o femeie în vârstă de 68 de ani.

„În baza cercetărilor efectuate, s-a stabilit faptul că, în jurul orei 15:00, după ce femeia a intrat în scara blocului, a fost urmată îndeaproape de un bărbat. Ulterior, la intrarea în liftul de la parter, acesta i-ar fi smuls cerceii confecţionaţi din aur şi ar fi încercat să părăsească incinta”, a anunțat Poliția.

Victima a urmărit hoțul până la ușa de ieșire din scară, iar bărbatul a împins-o pentru a scăpa. În urma gestului, femeia a căzut pe scări.

Autorul faptei, în vârstă de 55 de ani, a fost identificat și prins la scurt timp. Totodată, polițiștii au recuperat cerceii, găsiți la o casă de amanet.

„Polițiștii Secției 19 au demarat de îndată activități specifice în vederea depistării autorului, reușind ca, la scurt timp, să îl identifice și să îl prindă. Totodată, în urma activităților desfășurate de polițiști, bunurile sustrase au fost recuperate, respectiv cerceii din aur, aceștia fiind identificați la o societate comercială de tip amanet”, a mai anunțat sursa menționată anterior.

Bărbatul a fost dus la sediul subunității pentru audieri. Ulterior, a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat magistraților cu propuneri legale.

„Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 19 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie. Poliția recomandă cetățenilor, în special persoanelor vârstnice, să nu încerce să urmărească sau să intervină singuri în astfel de situații, întrucât își pot pune viața și integritatea corporală în pericol”, a atras atenția Poliția Capitalei.