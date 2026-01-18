Social

Un bărbat din București, reținut după ce a smuls cerceii din aur din urechile unei femei

Comentează știrea
Un bărbat din București, reținut după ce a smuls cerceii din aur din urechile unei femeipolitie / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Un bărbat a smuls cerceii din aur din urechile unei femei de 68 de ani, într-o scară de bloc din București. După ce victima a pornit în urmărirea lui, agresorul a împins-o, iar femeia a căzut pe scări. Autorul faptei, în vârstă de 55 de ani, a fost identificat și prins la scurt timp, potrivit Poliţiei Capitalei.

Cerceii unei femei, smulși

Reprezentanții Poliției Capitalei au anunțat că polițiștii Secției 19 au fost alertați sâmbătă, prin apel la 112, după ce unei femei i-au fost smulși cerceii din urechi. Incidentul a avut loc într-un bloc din Sectorul 5. Polițiștii au mers la adresa indicată și au discutat cu victima, o femeie în vârstă de 68 de ani.

„În baza cercetărilor efectuate, s-a stabilit faptul că, în jurul orei 15:00, după ce femeia a intrat în scara blocului, a fost urmată îndeaproape de un bărbat. Ulterior, la intrarea în liftul de la parter, acesta i-ar fi smuls cerceii confecţionaţi din aur şi ar fi încercat să părăsească incinta”, a anunțat Poliția.

Victima a urmărit hoțul până la ușa de ieșire din scară, iar bărbatul a împins-o pentru a scăpa. În urma gestului, femeia a căzut pe scări.

Scandaluri incendiare din showbiz. Vedete care s-au certat și bătut în direct
Scandaluri incendiare din showbiz. Vedete care s-au certat și bătut în direct
Nicușor Dan, după ameninţările lui Trump: Trebuie să reluăm discuţiile directe între noi 
Nicușor Dan, după ameninţările lui Trump: Trebuie să reluăm discuţiile directe între noi 

Bunurile au fost recuperate

Autorul faptei, în vârstă de 55 de ani, a fost identificat și prins la scurt timp. Totodată, polițiștii au recuperat cerceii, găsiți la o casă de amanet.

cătuse

cătuse / sursa foto: dreamstime.com

„Polițiștii Secției 19 au demarat de îndată activități specifice în vederea depistării autorului, reușind ca, la scurt timp, să îl identifice și să îl prindă. Totodată, în urma activităților desfășurate de polițiști, bunurile sustrase au fost recuperate, respectiv cerceii din aur, aceștia fiind identificați la o societate comercială de tip amanet”, a mai anunțat sursa menționată anterior.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore

Bărbatul a fost dus la sediul subunității pentru audieri. Ulterior, a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat magistraților cu propuneri legale.

„Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 19 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie. Poliția recomandă cetățenilor, în special persoanelor vârstnice, să nu încerce să urmărească sau să intervină singuri în astfel de situații, întrucât își pot pune viața și integritatea corporală în pericol”, a atras atenția Poliția Capitalei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:52 - Dinamo - „U” Cluj, ora 20.30. Derby-ul zilei se joacă pe Arena Națională
18:39 - Scandaluri incendiare din showbiz. Vedete care s-au certat și bătut în direct
18:32 - Nicușor Dan, după ameninţările lui Trump: Trebuie să reluăm discuţiile directe între noi 
18:22 - Zile libere în plus pentru mii de angajați. Ce prevede Codul muncii în 2026
18:19 - Un bărbat din București, reținut după ce a smuls cerceii din aur din urechile unei femei
18:15 - Csikszereda - FC Botoșani, 1-0. Pas greșit făcut de oaspeți în lupta pentru titlu

HAI România!

Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea

Proiecte speciale