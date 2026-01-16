Percheziții de amploare în Constanța. Peste 40 de persoane conduse la audieri

Percheziții în Constanța. O amplă operațiune a polițiștilor din Constanța a dus, joi, la aducerea a peste 40 de persoane pentru audieri, într-un dosar privind obținerea frauduloasă de credite bancare cu documente falsificate, potrivit IPJ Constanța.

În urma verificărilor, zece dintre acestea – trei femei și șapte bărbați, cu vârste între 37 și 70 de ani – au fost reținute pentru 24 de ore și urmează să fie prezentate procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, pentru luarea măsurilor preventive.

”Ca urmare a punerii în aplicare a mandatelor de percheziţie, la data de 15 ianuarie, de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economico-Financiare şi ai Poliţiei municipiului Constanţa - Secţia 4, peste 40 de persoane au fost conduse la sediu, pentru audieri”, au transmis, vineri, reprezentanţii IPJ Constanţa.

Acțiunea a fost coordonată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, împreună cu Secția 4 Poliție Municipală Constanța. Potrivit autorităților, gruparea suspectată racola cetățeni cu venituri reduse și le furniza documente false care atestau angajări fictive.

Cu aceste documente, victimele obțineau credite bancare, iar prejudiciul total în acest caz este estimat la aproximativ 1,7 milioane de lei.

În paralel, polițiștii au efectuat șase percheziții în județele Constanța și Buzău, într-un alt caz similar. În această situație, mai multe persoane au folosit cărți de identitate și acte false pentru a obține credite, prezentându-se ca pensionari militari.

Valoarea prejudiciului în acest dosar se ridică la aproape 1,5 milioane de lei. Autoritățile cercetează faptele pentru infracțiuni de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals privind identitatea.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța au subliniat că aceste operațiuni complexe au implicat mobilizarea mai multor echipe și o coordonare strânsă între serviciile specializate.

Scopul principal este identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului creat instituțiilor financiare, asigurând totodată respectarea măsurilor legale împotriva celor reținuți. Anchetele continuă, iar anchetatorii urmăresc fiecare pistă care ar putea conduce la noi persoane implicate.