Un băiețel s-a născut într-un autobuz din Bologna, Italia, vineri dimineață, după ce travaliul mamei a avansat atât de repede încât femeia nu a mai reușit să ajungă la spital, potrivit Corriere de Bologna. Șoferița mijlocului de transport și două pasagere au intervenit pentru a o ajuta să nască, până la sosirea echipajului medical de urgență. Atât mama, cât și nou-născutul sunt în stare bună.

Incidentul s-a produs puțin după ora 9:00, în zona Via Saffi, în apropierea spitalului Maggiore din Bologna. Potrivit publicației italiene Corriere della Sera, nașterea a avut loc chiar în autobuz, după ce femeia a intrat în travaliu și nu a mai avut timp să ajungă într-o unitate medicală.

Situația a evoluat rapid, iar conducătoarea autobuzului, Niurka Roman, împreună cu două pasagere, a încercat să o liniștească pe femeie și să îi ofere ajutor în timpul nașterii.

Șoferița, originară din Cuba, lucrează de trei ani pentru compania de transport public Tper. Aceasta a povestit pentru Corriere di Bologna că momentul a fost complet neașteptat și că totul s-a petrecut într-un interval foarte scurt.

„A fost un eveniment cu totul neașteptat. Totul s-a întâmplat foarte repede”, a declarat Niurka Roman.

Nici ceilalți pasageri nu au rămas indiferenți. Unii au încurajat-o pe mamă, în timp ce alții au intervenit pentru a ajuta, oferind obiecte personale și sfaturi bazate pe propriile experiențe.

După venirea pe lume a băiețelului, Niurka Roman a folosit propriul fular pentru a-l proteja de frig, în așteptarea echipajului medical.

„Mi-am pus la dispoziție fularul pentru a ține copilul la cald, după ce a scos primul țipăt”, a povestit șoferița.

Una dintre pasagere a contribuit, de asemenea, la îngrijirea mamei și a copilului. Intervenția celor trei femei a fost importantă în intervalul dintre naștere și sosirea salvatorilor.

La scurt timp după naștere, echipajul medical de urgență a ajuns la autobuzul oprit în zona Via Saffi. Mama și băiețelul au fost preluați de personalul medical și transportați la spitalul Maggiore din Bologna, unde au fost supuși primelor consultații.

Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, atât femeia, cât și nou-născutul sunt bine.

Compania de transport public Tper a transmis felicitări șoferiței pentru felul în care a gestionat situația și le-a urat multă sănătate mamei și copilului.

Reprezentanții companiei au remarcat, într-un mesaj de felicitare, că băiețelul și-a început călătoria vieții într-un autobuz.

Evenimentul din Bologna s-a încheiat cu bine, datorită intervenției rapide a șoferiței, a pasagerelor și a echipajului medical care a preluat ulterior mama și copilul.