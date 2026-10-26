CFR Călători a anunțat modificări temporare pentru mai multe trenuri InterRegio și Regio, în perioada 20–26 noiembrie 2026. Din cauza lucrărilor la infrastructura feroviară dintre stațiile Tapia și Lugoj, călătorii de pe rutele București–Timișoara, București–Arad și București–Budapesta vor trebui să utilizeze mijloace auto pe anumite tronsoane, iar unele garnituri vor circula pe trasee alternative.

În perioada 20–25 noiembrie 2026, trenul internațional IR 72, care circulă pe ruta București Nord–Craiova–Caransebeș–Timișoara Nord–Curtici–Budapesta Keleti, va avea un program modificat. Pasagerii vor călători între București Nord și Caransebeș cu trenul IR 12072. Acesta va pleca din Gara de Nord la ora 05:29 și va ajunge la Caransebeș la ora 13:56.

De la Caransebeș până la Timișoara Nord, transportul călătorilor va fi asigurat cu mijloace auto.

Din Timișoara Nord, pasagerii își vor continua deplasarea spre Budapesta Keleti cu trenul IR 72.

Modificări similare sunt prevăzute și pentru trenul IR 73, care circulă în sens invers, din Budapesta spre București. Între Timișoara Nord și Caransebeș, călătorii vor fi preluați de mijloace auto. De la Caransebeș, aceștia vor continua călătoria cu trenul IR 12073, programat să plece la ora 14:25 și să ajungă în București Nord la ora 23:50.

CFR Călători a anunțat modificări și pentru alte două trenuri internaționale care asigură legătura dintre București și Budapesta. În intervalul 20–25 noiembrie, pasagerii trenului IR 78 vor fi transportați între București Nord și Arad cu garnitura IR 12078. Aceasta va circula pe traseul alternativ București Nord–Craiova–Filiași–Târgu Jiu–Simeria–Arad. Plecarea din Capitală este programată la ora 21:19, iar sosirea în Arad la ora 09:14.

Pentru segmentul dintre Timișoara Nord și Arad, compania va asigura transbordarea călătorilor în mijloace auto.

În cazul trenului IR 79, care circulă din Budapesta Keleti spre București Nord, modificările se vor aplica în perioada 20/21–25/26 noiembrie. Între Arad și București Nord, pasagerii vor utiliza trenul IR 12079, care va circula pe traseul Arad–Simeria–Târgu Jiu–Filiași–Craiova–București Nord. Garnitura va pleca din Arad la ora 20:11 și va ajunge în Capitală la ora 08:23.

Pe tronsonul Arad–Timișoara Nord, transportul va fi realizat cu mijloace auto.

Lucrările feroviare vor afecta și trenurile InterRegio 16099 și 16098. În perioada 20–25 noiembrie, pentru trenul IR 16099, care circulă din București Nord spre Arad, pasagerii vor fi transportați cu mijloace auto între Caransebeș și Arad.

În sens invers, trenul IR 16098, de la Arad la București Nord, va avea modificări în perioada 21–26 noiembrie. Pentru această garnitură, transbordarea auto va fi organizată pe segmentul Arad–Caransebeș.

Măsurile sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor la infrastructura feroviară dintre Tapia și Lugoj.

CFR Călători a anunțat că modificările nu se limitează la trenurile InterRegio. Circulația unor garnituri Regio va fi, de asemenea, afectată, urmând să fie organizate transbordări auto pe anumite segmente.

Compania a transmis că informațiile privind aceste modificări vor fi comunicate direct în stațiile feroviare.

„Acestea vor fi anunțate la nivel local, în stațiile de cale ferată”, informează reprezentanții companiei.

Pasagerii care intenționează să călătorească în perioada 20–26 noiembrie sunt sfătuiți să verifice programul trenurilor înainte de plecare și să țină cont de timpul necesar transferului între garniturile feroviare și mijloacele auto puse la dispoziție.